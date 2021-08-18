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«Я кайфанула от праздника»: Горбачева — о тайной свадьбе и знакомстве с мужем

WMJ.ruиещё 2
3 часа назад

«Я кайфанула от праздника»: Горбачева — о тайной свадьбе и знакомстве с мужем
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Ранее Ирина Горбачева и Антон Савлепов не афишировали новость о свадьбе официально.

Ирина ГорбачеваInstagram

Ирина ГорбачеваInstagram

Ирина Горбачева и Антон СавлеповInstagram

Ирина ГорбачеваInstagram

Ирина ГорбачеваInstagram

Ирина Горбачева и Антон СавлеповInstagram

Ирина ГорбачеваInstagram

Ирина ГорбачеваInstagram

Ирина ГорбачеваInstagram

Ирина ГорбачеваInstagram

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Актриса Ирина Горбачева предпочитает не афишировать личную жизнь. В личном блоге звезды есть всего несколько снимков с возлюбленным Антоном Савлеповым. Весной в СМИ появились новости о возможной тайной свадьбе звезд, но тогда актриса не давала официальных комментариев. В интервью с Ириной Шихман на YouTube Горбачева призналась, что действительно вышла замуж за солиста группы «Агонь».

Мне хотелось поделиться этой радостью, но не со всеми. Потому что в ином случае это будет праздник для кого-то — для родственников, друзей... Я рада тому, в каком формате мы отпраздновали. Мы просто приехали, собрали ребят и танцевали. Я кайфанула от праздника,

поделилась звезда «Чик» в интервью. Она считает, что для супругов самым лучшим вариантом было сыграть свадьбу в узком кругу, чтобы полностью насладиться атмосферой.

Савлепов рассказал, что познакомился с женой на вечеринке у общего друга. Ирина не сразу его запомнила, но через некоторое время звезды начали тесно общаться. Предложение Антон сделал в довольно странном формате: когда возлюбленные общались по телефону, он просто предложил пожениться по прилету в Киев.

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Фото: Instagram / @irina_gorbacheva

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