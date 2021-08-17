Обнародован список фильмов, которые покажут на "Кинотавре"

Стало известно, какие картины вошли в основной конкурс 32-го фестиваля "Кинотавр".
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на программного директора Ситоры Алиевой, который отметил, что фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох и демонстрируют интерес к истории страны.
"Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже 19 века",
- отметила она.
В основную конкурсную программу вошли "Владивосток" Антона Борматова, "Герда" Натальи Кудряшовой, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Также будут показаны фильмы - "Медея" Александра Зельдовича, "Молоко птицы" Евгения Марьяна, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, а также "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Ничья" Лены Ланских, "Нуучча" Владимира Мункуева, "Общага" Романа Васьянова, "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Подельники" Евгения Григорьева и "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.
Ранее "Рамблер" писал, что жюри основного конкурса «Кинотавра» возглавит Чулпан Хаматова.