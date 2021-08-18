Названа дата выхода нового фильма о принцессе Диане

Фильм Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» появится в кинопрокате 5 ноября 2021 года. Об этом сообщает издание Variety.
Звезда «Сумерек», актриса Кристен Стюарт сыграет в картине покойную принцессу Диану Уэльскую (1961–1997).
Сюжет фильма разворачивается в канун Рождества 1991 года. В это время леди Диана Спенсер проводила каникулы с семьёй в Норфолке: это последний праздник, который охладевшие друг к другу супруги проведут вместе, решила принцесса. Именно в период отдыха в поместье Сандрингем леди Ди решила развестись с мужем, принцем Чарльзом Уэльским.
Исторический фильм о трагически погибшей представительнице британской монархии будет впервые показан на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года.