Названа дата выхода нового фильма о принцессе Диане

Сюжет фильма разворачивается в канун Рождества 1991 года. В это время леди Диана Спенсер проводила каникулы с семьёй в Норфолке: это последний праздник, который охладевшие друг к другу супруги проведут вместе, решила принцесса. Именно в период отдыха в поместье Сандрингем леди Ди решила развестись с мужем, принцем Чарльзом Уэльским.