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Названа дата выхода фильма о принцессе Диане со звездой «Сумерек»

News.ru
1 час назад

Фильм Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» появится в кинопрокате 5 ноября 2021 года. Об этом сообщает издание Variety.

Названа дата выхода нового фильма о принцессе Диане
Фото: Komplizen FilmKomplizen Film

Звезда «Сумерек», актриса Кристен Стюарт сыграет в картине покойную принцессу Диану Уэльскую (1961–1997).

Сюжет фильма разворачивается в канун Рождества 1991 года. В это время леди Диана Спенсер проводила каникулы с семьёй в Норфолке: это последний праздник, который охладевшие друг к другу супруги проведут вместе, решила принцесса. Именно в период отдыха в поместье Сандрингем леди Ди решила развестись с мужем, принцем Чарльзом Уэльским.

Исторический фильм о трагически погибшей представительнице британской монархии будет впервые показан на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года.

Фильмы,Диана Уэльская,Кристен Стюарт,Пабло Ларраин,
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