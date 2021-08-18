Названа дата выхода фильма о Диане с Кристен Стюарт

Названа дата выхода нового фильма о принцессе Диане. Он выйдет в прокат 5 ноября 2021 года. Об этом сообщает Variety.

Картина получила название "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", а главную роль в ней сыграет звезда "Сумерек" Кристен Стюарт . Впервые фильм покажут на Венецианском кинофестивале в сентябре.

Сообщается, что действие фильма будут происходить в период, когда Диана приняла решение о разводе с принцем Чарльзом. Все начнется в канун Рождества 1991 года, когда Диана проводила праздники с семьей в Норфолке.