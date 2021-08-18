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Названа дата выхода фильма о Диане с Кристен Стюарт

Мира Маркина
3 часа назад

Названа дата выхода нового фильма о принцессе Диане. Он выйдет в прокат 5 ноября 2021 года. Об этом сообщает Variety.

Названа дата выхода фильма о Диане с Кристен Стюарт
Фото: Кадр из фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"Кадр из фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

Картина получила название "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", а главную роль в ней сыграет звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. Впервые фильм покажут на Венецианском кинофестивале в сентябре.

Сообщается, что действие фильма будут происходить в период, когда Диана приняла решение о разводе с принцем Чарльзом. Все начнется в канун Рождества 1991 года, когда Диана проводила праздники с семьей в Норфолке.

Ранее "Рамблер" сообщал, что племянница принцессы Дианы сменила веру ради 62-летнего олигарха.

Фильмы,Чарльз Виндзор,Кристен Стюарт,
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