Молодежный фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет в столице в августе

13-й Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва" состоится в Московском доме национальностей 21 и 22 августа. В рамках него пройдут соревнования по брейк-дансу, стритболу, конкурс граффити и различные мастер-классы. "Фестиваль "Разноцветная Москва" – социально востребованный арт-проект, направляющий энергию молодежных субкультур к осмыслению и творческой интерпретации особенностей межнациональных отношений, культурного многообразия России", – отметили в пресс-службе Московского дома национальностей. Уточняется, что площадки фестиваля откроются 21 августа в 14:00. В этот день пройдут соревнования по воркауту, а также конкурс граффити, в котором примут участие 24 лучших стрит-арт художника, призеры всероссийских и международных состязаний. Во второй день запланировано проведение соревнований по брейк-дансу, стритболу и панна-футболу. Фестиваль завершится выступлениями молодежных национальных коллективов, а также церемонией награждения победителей. Чтобы посетить фестиваль, необходимо зарегистрироваться, отправив на электронную почту mdn.youth@gmail.com письмо с указанием фамилии, имени и отчества. Кроме того, в связи с эпидемиологическими ограничениями мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале Московского дома национальностей. Ранее стало известно, что в конце августа на ВДНХ стартует четвертый сезон проекта "Музыка на крыше", который продлится до середины сентября. Концерты традиционно будут проходить на крыше павильона "Рабочий и колхозница". В афише – джаз, соул, инструментальные композиции, ритм-н-блюз и другие направления музыки. Первый концерт – Jazz Time – состоится 22 августа в 18:00. В этот же день в 20:30 пройдет концерт Movie Night, на котором музыканты исполнят песни из известных отечественных и зарубежных фильмов. В числе выступающих первая виолончель Большого театра, мультиинструменталист и композитор из Колумбии Анджело Торрес, певица Александра Кеосаян, один из лучших трубачей России, композитор и аранжировщик Салман Абуев и другие.