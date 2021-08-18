Фильмы, с показа которых массово бежали люди

Когда люди в массовом порядке покидают зал во время показа, для прокатчиков это знак, что фильм не удался. Но иногда обоюдное непринятие со стороны аудитории — та самая реакция, которой добивались создатели. «Рамблер» собрал пять картин, с премьеры которых люди бежали со всех ног.

Фото: Кадр из фильма «Заводной апельсин» Кадр из фильма «Заводной апельсин»

«Необратимость», 2002

Кадр из фильма «Необратимость»

Премьера психологического триллера состоялась на 55-ом Канском кинофестивале. Во время показа 250 человек вышли из зала, нескольким понадобилась скорая, а пресс-секретарь пожарной части города заявил, что такого не видел такой реакции за всю карьеру. Причин, почему зрители уходили из зала, было несколько. Начальные эпизоды сопровождались низкочастотным звуком, который вызывает недомогание и головокружение. На такой эффект и рассчитывал режиссер Гаспар Ноэ. Аудиторию и критиков также потрясла девятиминутная сцена в тоннеле, для съемок которой актрисе Монике Белуччи потребовалась помощь психолога.

«Изгоняющий дьявола», 1973

Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

Хоррор стал выдающимся мистическим ужастиком XX века, а также номинировался на десять премий «Оскар», в итоге получив две. Картина про одержимую бесом маленькую девочку стала культурным шоком для верующих зрителей. На лондонской премьере у выхода дежурила бригада скорой помощи: во время показа люди регулярно теряли сознание.

«Дэдпул», 2016

Кадр из фильма «Дэдпул»

Причина, по которой зрители массово покидали показ супергеройской комедии, заключалась в невнимательности самой аудитории. На картины по комиксам (например, «Мстителей» из той же вселенной) часто ходят дети 12-13 лет. Однако рейтинг «Дэдпула» был 18+. Когда родители приходили детьми в кинотеатры, выяснялось, что в картине присутствует обесцененная лексика и постельные сцены. Совсем не то, что ожидаешь увидеть во время семейного похода в кино.

«Заводной апельсин», 1971

Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Критики и зрители оценили драму Стэнли Кубрика в 2000-х, но в год премьеры «Заводной апельсин» требовали снять с проката, а в Ирландии и Австралии вовсе запретили к показу. Аудиторию возмутили неподобающие сцены, в которых Алекс и его банда пытаются «исправить» пороки общества.

«Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота», 1895

Кадр из фильма «Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота»