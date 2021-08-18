Порой миграция не выбор: лучшие фильмы о беженцах

Смена власти в Афганистане привела к тому, что тысячи граждан призвали господствующие страны обеспечить им политическое убежище. Это тот самый случай, когда миграция не выбор, а вынужденная мера. К сожалению, это далеко не единственный пример активной миграции беженцев в истории. «Рамблер». сделал подборку фильмов, которые покажут «изнанку» этой остро-социальной проблемы.

Фото: Кадр из фильма «Дипан» Кадр из фильма «Дипан»

«В этом мире»

Кадр из фильма «В этом мире»

В прицеле камеры – афганская семья с детьми, превратившаяся в беженцев после вторжения США в Афганистан. Им удалось покинуть лагерь в пакистанском Пешаваре, и теперь они пробираются в Европу, прячась в грузовиках и морских контейнерах, пересекая границы, таможни и блокпосты. Фильм с документальной дотошностью показывает все неприглядные подробности этого пути, во время которого люди превращаются в обычный груз, и заставляет задуматься о том, сколь высока цена, заплаченная беженцами за возможность жить дальше.

«Дипан»

Кадр из фильма «Дипан»

Дипан, бывший «Тамильский тигр» из Шри-Ланки, получает политическое убежище во Франции. С ним – незнакомая прежде Ялини и ее дочка Иллаяль, которых он выдал за свою семью. Постепенно они и впрямь превращаются в семью – но спокойной жизни в любви и безопасности так и не находят. Ведь живут они в криминальном районе, где царят свои законы, где постоянно слышны выстрелы – и Дипан вынужден защищать любимых женщин, вновь и вновь возвращаясь в свое страшное прошлое.

«Отель "Руанда"»

Кадр из фильма «Отель "Руанда"»

Руанда, начало 1990-х. Гражданская война приводит к геноциду народа тутси со стороны представителей народа хуту. Управляющий крупного отеля Пол — хуту, а его жена — тутси. Спасая близких от смерти, Пол поселяет родных в отеле. Позже в отель стекаются все новые и новые беженцы. Основанный на реальных событиях, фильм режиссера Терри Джорджа показывает не приукрашенные события того времени, рассказывает о людях и о народе, которые это пережили. Он показывает часть нашей истории, языком, понятным для широких масс.

«Добро пожаловать»

Кадр из фильма «Добро пожаловать»

Этот мощный фильм рассказывает о молодом курдском беженце, который хочет переплыть Ла-Манш и попасть в Лондон, где его ждет возлюбленная Мина и новая жизнь. Во французском городе Кале на чужих не обращают внимания, отказывая им в помощи, но гуманно позволяя беженцам не возвращаться в пылающий бедами родной край. Помочь ему соглашается только инструктор по плаванию Симоне, который пытается этим решить личные проблемы. Красивый и мотивирующий фильм о том, как сочувствие и настойчивость может изменить жизнь.

«Море в огне»

Кадр из фильма «Море в огне»