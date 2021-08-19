Время подводить итоги, а еще пытаться успеть все то, что запланировал себе сделать до наступления осени. «Рамблер» решил подкинуть задач и собрал фильмы, которые стоит посмотреть до конца лета.

Фото: Кадр из фильма "Гнев человеческий" Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Гнев человеческий»

История о загадочном Эйче, который внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на участников серии многомиллионных ограблений. Под подозрение попадают все участники этой игры под прикрытием. Кого же постигнет гнев человеческий? В главной роли нового боевика от Гая Ричи – Джейсон Стэтхем.

Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Круэлла»

Предыстория злодейки из «101 далматинца» с Эммой Стоун в главной роли. По сюжету Эстелла работает уборщицей, но мечтает покорить модный мир Лондона. На что ей придется пойти и кем стать, чтобы воплотить мечту в жизнь?

Кадр из фильма "Круэлла"

«Никто»

Боевик российского режиссера Ильи Найшуллера об ушедшем в отставку профессиональном убийце, которого обстоятельства заставляют вернуться к оружию. В мировом прокате фильм собрал больше 55 миллионов долларов (при этом бюджет картины составил 16 миллионов долларов).

Кадр из фильма "Никто"

«Форсаж 9»

По сюжету Доминику Торетто придётся встретиться с призраками прошлого, чтобы спасти близких. Его команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира. Правда, ситуация осложняется тем, что новый враг – брат Доминика Джейкоб (его сыграл Джон Сина), которого много лет назад изгнали из семьи.

Кадр из фильма "Форсаж 9"

«Круиз по джунглям»

Отважная исследовательница дикой природы отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое якобы обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать ее в этом опасном приключении будут брат и бесшабашный капитан круизного пароходика.