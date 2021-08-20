Проклятая пьеса, которую боятся все британские актеры

Не секрет, что актеры в силу своей профессии суеверные люди. Однако некоторые предубеждения имеют старинную историю. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Макбет" Кадр из фильма "Макбет"

Влияние Уильяма Шекспира на мировую литературу и кинематограф сложно переоценить. Но если в России всегда с особым пиететом относились к «Гамлету», то для англоязычной публики исключительным произведением стал «Макбет». И в первую очередь благодаря проклятию, связанному с этой пьесой. Причем легенда о нем возникла после первого же преставления.

Видео дня

Первый исполнитель роли леди Макбет (во времена Елизаветы I и ее преемника Якова I женские роли играли мужчины) погиб, зарезанный настоящим, а не бутафорским кинжалом, так что вместо него на сцену пришлось выйти самому драматургу. Позже актер, играющий роль Макбета, также случайно убил на сцене коллегу, который изображал Дункана. А король Яков на пять лет запретил пьесу из-за колдовского обряда, показанного в первой же сцене трагедии. Монарх профессионально изучал демонологию и алхимию и счел ритуал трех ведьм слишком правдоподобным.

С тех пор редкая постановка «Макбета» обходилась без несчастных случаев. В 1849 году в Нью-Йорке во время представления пьесы в оперном театре «Астор» фанаты двух актеров — британца Уильяма Чарльза Макриди и американца Эдвина Форреста — устроили жесткую драку, в ходе которой погибло двадцать два человека и примерно сотня были ранены.

В постановке Джона Гигулда в 1942 году три актера (включая исполнителя роли короля Дункана) и две из трех актрис, сыгравших ведьм, скоропостижно скончались, а сценарист покончил с собой.

В 1947 году актер Гарольд Норман был ранен во время сцены сражения и в результате скончался. При жизни он неоднократно говорил, что не верит в проклятие пьесы. Существует легенда, что в день смерти его призрак появляется на подмостках театра «Колизей» в Лондоне, где он и сыграл свою последнюю роль.

В 1948 году Диана Виньярд, игравшая роль леди Макбет, во время сцены лунатизма героини закрыла глаза и упала в оркестровую яму с высоты четырех с половиной метров. К счастью, травмы даже не помешали ей доиграть спектакль.

Знаменитый британский актер Лоуренс Оливье во время представления чуть не погиб — неожиданно на сцену упал противовес в нескольких сантиметрах от актера.

В 1953 году пьесу решил поставить под отрытым небом актер Чарлтон Хестон. В итоге из-за ветра загорелись декорации во время сцены сожжения замка Макбета. Некоторые зрители получили ожоги.

Известный британский актер Кеннет Брана также во время постановки пьесы в Манчестере случайно ранил мечом несколько актеров в 2013 году.

Мистически настроенные люди верят, что Шекспир в сцене встречи трех ведьм с Макбетом использовал настоящие заклинания и перечислил действительные ингредиенты колдовского зелья. За разглашение тайны подлинные колдуньи якобы прокляли произведение драматурга.

Как бы то ни было, сейчас даже скептически настроенные британские актеры предпочитают не шутить с проклятием. Во время репетиций название пьесы никогда не произносят вслух, обычно обходятся эвфемизмами вроде «Шотландская пьеса» и «Труд барда». Хотя самые суеверные артисты предпочитают не упоминать даже такие формулировки. А Макбета и его жену именуют только «шотландским королем» и «шотландской королевой». Кстати, костюмы и декорации к этой пьесе никогда не используют в постановках других произведений.

Существует и еще одна актерская примета. Если кто-то по ошибке все-таки упомянул название пьесы вслух во время прогона, то нужно немедленно произнести другую цитату драматурга из «Венецианского купца»: «Какие прекрасные мысли и счастливые часы сопровождают тебя!» Эти предосторожности соблюдают и во время экранизаций.