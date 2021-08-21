3 фильма о стариках, которые никогда не сдаются

Некоторые пожилые люди не готовы проводить остаток жизни сидя спокойно дома, у них запланировано еще много интересных дел. Смотрите подборку фильмов о таких стариках в материале "Рамблера".
В больнице двое мужчин, миллиардер и автомеханик, узнают страшный диагноз, и понимают, что у них осталось совсем немного времени. И тогда они решают объединиться и провести остаток жизни как можно веселее и получить от нее все. Их ждут, гонки, прыжки на парашютах, сафари и, конечно, семейные проблемы, которые им необходимо успеть решить.
Пожилые супруги должны были встретить остаток жизни отдельно друг от друга. Эллу собирались положить в больницу из-за терминальной стадии рака, а ее мужа Джона с провали в памяти хотел забрать к себе сын. Но супружеской паре это показалось настолько скучным, что они приняли решение сбежать из дома на свое трейлере и отправиться в путешествие.
В основу фильма легла реальная история о самом возрастном наркокурьере США. Восьмидесятилетний мужчина по имени Эрл получил работу, где ему предстоит водить машину и получать за это много денег. Однако грузом стали запрещенные вещества. Но вряд ли кому-то придет в голову досматривать автомобиль доброжелательного пожилого человека.