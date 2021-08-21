3 фильма о стариках, которые никогда не сдаются

Некоторые пожилые люди не готовы проводить остаток жизни сидя спокойно дома, у них запланировано еще много интересных дел. Смотрите подборку фильмов о таких стариках в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Пока не сыграл в ящик" Кадр из фильма "Пока не сыграл в ящик"

"Пока не сыграл в ящик"

В больнице двое мужчин, миллиардер и автомеханик, узнают страшный диагноз, и понимают, что у них осталось совсем немного времени. И тогда они решают объединиться и провести остаток жизни как можно веселее и получить от нее все. Их ждут, гонки, прыжки на парашютах, сафари и, конечно, семейные проблемы, которые им необходимо успеть решить.

"В поисках праздника"

Кадр из фильма "В поисках праздника"

Пожилые супруги должны были встретить остаток жизни отдельно друг от друга. Эллу собирались положить в больницу из-за терминальной стадии рака, а ее мужа Джона с провали в памяти хотел забрать к себе сын. Но супружеской паре это показалось настолько скучным, что они приняли решение сбежать из дома на свое трейлере и отправиться в путешествие.

"Наркокурьер"

Кадр из фильма "Наркокурьер"