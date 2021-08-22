Какие фильмы стоит ждать во второй половине 2021 года

В подборку интересных грядущих премьер вошел ряд картин, которых зрители ждали, казалось бы, вечность. Хочется верить, что очередной перенос даты выхода на большие экраны не состоится. Читайте материал "Рамблера", чтобы не пропустить премьеру долгожданных фильмов.

Фото: Кадр из фильма "Дом Gucci" Кадр из фильма "Дом Gucci"

"Дом Gucci"

Фильм расскажет историю всемирно известного дома Gucci, а именно о людях, которые стояли у истоках этого бренда. Зрители увидят их любовь, предательство и месть, которые привели к жестокому убийству. Главные роли в фильме исполнили Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето. Премьера запланирована на 25 ноября.

"Не время умирать"

Кадр из фильма "Не время умирать"

Джеймс Бонд наслаждался спокойной жизнью на Ямайке, пока на острове не появился его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Однако задание с целью спасения похищенного ученого оказывается опаснее, чем он думал. Но разве есть миссия, которая Бонду не по плечу? Главные роли в картине сыграли Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду и Ана де Армас. Премьера запланирована на 30 сентября.

"Охотники за приведениями: Наследники"

Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Мать-одиночка получила в наследство от отца, которого не знала, дом в Оклахоме, и решила в нем поселиться со своими детьми-подростками. Там ребята, пытаясь узнать деда лучше, находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями. Главные роли в проекте исполнили Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Сигурни Уивер, Билл Мюррей и другие. Премьера запланирована на 11 ноября.

"Веном 2"

Кадр из фильма "Веном 2"