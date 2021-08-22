Британский режиссер перепутал Россию и Украину

Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал страны. Вместо Украины на получении кинонаграды на Международном кинофестивале в Одессе он поблагодарил Россию. Об этом пишет "Vesti.ua".

Гиллиам вышел на сцену с благодарственной речь.

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса",

- сказал он.

Его поправила ведущая церемонии Янина Соколова:

"Извините, но вы должны были сказать Слава Украине".

Ему пришлось извиниться за свою ошибку, он объяснил сказанное "особой атмосферой" фестиваля.

Терри Гиллиам выступал режиссером таких фильмов как "Воображариум доктора Парнаса", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "12 обезьян" и других. Также он был участником комедийной группы "Монти Пайтон".