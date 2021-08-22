«Друзья навсегда»: экранизация истории о настоящей преданности

Киноиндустрия стремительно развивается, но при этом найти действительно стоящую ленту не так-то просто. Но фильм «Друзья навсегда» — это именно та картина, которую должен посмотреть каждый. История о безграничном самопожертвовании и настоящей преданности основана на реальных событиях. Подробнее — в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Друзья навсегда» Кадр из фильма «Друзья навсегда»

В 2015 году в ежемесячном американском журнале Esquire вышла статья под названием «Друг: слова любовь здесь недостаточно», взбудоражившая общественность. Ее автором стал журналист Мэттью Тиг, не побоявшийся рассказать свою до глубины личную, отчасти пугающую, но при этом абсолютно невероятную историю. Он решился на ее написание после смерти своей супруги Николь, которая на протяжении нескольких лет боролась с раком яичников.

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«Люди не говорят друг другу всю правду о смерти. Настоящая смерть, обычная и приземленная смерть, настолько тяжела и уродлива, что становится худшей вещью на свете: это гротеск»,

— цитата из опубликованного в Esquire эссе.

Кадр из фильма «Друзья навсегда»

И хоть в статье посвящено немало слов борьбе супругов с раком как самому страшному для Мэттью и Николь периоду, особую и, пожалуй, самую важную роль автор отвел их близкому другу Дэйну. Эта история про поддержку, но в совершенно ином, абсолютно новом для многих из нас представлении. В то время, как Николь буквально таяла на глазах, становясь из месяца в месяц все слабее, она нуждалась в постоянном уходе и внимании, которые ей обеспечивал супруг. И это все, на что хватало его времени и сил. Тогда обеспокоенный не только самочувствием увядающей Николь, но и состоянием, в том числе и психологическим, Мэттью, Дэйн переехал к ним.

На протяжении последующих 14 месяцев, вплоть до самой смерти Николь, Дэйн заботился о детях своих друзей, следил за порядком в доме и время от времени не спал, дежуря у дверей в комнату подруги, тем самым давая передышку Мэттью. Мысль о том, что взрослый мужчина смог отказаться от привычной реальности (работы, девушки и дома, расположенного, кстати, в другом штате) и на столько долгий период посвятить себя заботе о других, не просто шокирует, но и восхищает.

Кадр из фильма «Друзья навсегда»

Неудивительно, что, будучи настолько пронзительной и трогательной, напечатанная в Esquire статья, тут же привлекла внимание кинопродюсеров. Эссе почти дословно перенесли на экран, сценаристу Брэду Ингелсби понадобилось лишь разделить историю на сцены и скомпоновать ключевые эпизоды в общую картину. Этот факт еще раз доказывает, все, что нужно для отличного фильма — захватывающая и подлинная история. Но при этом все же стоит отдать должное режиссеру киноленты Габриэле Коупертуэйт, которая подобрала идеальный актерский состав: главные роли в картине исполнили Кейси Аффлек, Дакота Джонсон и Джейсон Сигел.

В соцсетях отзывы на киноленту довольно однозначные. Многие признались, что их фильм «Друзья навсегда» тронул до глубины души. Ведь, по мнению пользователей, эта кинолента заставляет задуматься о самых важных в жизни вещах — о любви и дружбе, взаимопомощи и преданности, мечтах и простых радостях и, конечно, о счастье быть любимым.

«Фильм смотрится на одном дыхании и даже несмотря на то, что в нем нет ни перестрелок, ни погони со взрывами. Показаны добрые дружеские человеческие отношения и конечно взаимопомощь. Очень душевный и искренний»,

— поделился своим мнением @kot1515.

«Несмотря на тяжелую, драматическую тему, создатели смогли разбавить фильм смешными и веселыми фрагментами, показав зрителям, что жизнь продолжается вопреки всем трудностям и в ней есть место не только горю, но и маленьким радостям»,