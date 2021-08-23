В России снимают новый фильм франшизы «Ёлки»

«За восемь лет мы создали настоящую традицию — ходить в кино на «Ёлки» на Новый год. После выхода «Ёлок последних» зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссёров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате «Ёлок». Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня — поэтому «Ёлки» получат продолжение вместе с новой командой», — пояснил Бекмамбетов.