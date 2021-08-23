Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

В России снимают новый фильм франшизы «Ёлки»

RT на русскомиещё 2
7 минут назад

В российских регионах начались съёмки нового фильма франшизы «Ёлки». Об этом RT сообщили в кинокомпании Bazelevs.

В России снимают новый фильм франшизы «Ёлки»
Фото: RT на русскомRT на русском

«После двухлетнего перерыва «Ёлки» возвращаются к зрителям: в регионах стартовали съёмки продолжения любимой новогодней комедии россиян. Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах», — рассказали в пресс-службе компании.

Лента, как и другие фильмы франшизы, будет состоять из нескольких новелл, однако на сей раз в неё войдут только истории, основанные на реальных событиях.

В качестве режиссёра картины выступает Антон Богданов. Тимур Бекмамбетов займётся общим художественным руководством проекта. За производство будут отвечать Bazelevs и IVI Originals.

«За восемь лет мы создали настоящую традицию — ходить в кино на «Ёлки» на Новый год. После выхода «Ёлок последних» зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссёров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате «Ёлок». Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня — поэтому «Ёлки» получат продолжение вместе с новой командой», — пояснил Бекмамбетов.

Ожидается, что новые «Ёлки» выйдут в российский прокат 16 декабря 2021 года.

Фильмы,Ёлки,Антон Богданов,Тимур Бекмамбетов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители