Новые «Елки» выйдут в России

"За восемь лет мы создали настоящую традицию — ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссёров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым"— сказал Бекмамбетов.