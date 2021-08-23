Новые «Елки» выйдут в России

В регионах России начались съемки нового фильма франшизы "Елки". Об этом сообщает RT.
Как рассказали в пресс-службе кинокомпании Bazelevs, новую часть "Елок" снимут после двухлетнего перерыва:
"Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах".
Фильм, как и предыдущие части, будет состоять из нескольких новелл. Теперь это будут истории, основанные на реальных событиях.
Режиссером новых "Елок" стал Антон Богданов. По словам Тимура Бекмамбетова, седьмая часть стала заключительной для него. Теперь он занимается общим художественным руководством проекта.
"За восемь лет мы создали настоящую традицию — ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссёров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым"— сказал Бекмамбетов.
Премьера фильма ожидается 16 декабря 2021 года.
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