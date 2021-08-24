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Руперта Гринта выгоняли со съемок: что вы не знали о вселенной Гарри Поттера

Мира Маркина
3 часа назад
С момента премьеры первого фильма о Гарри Поттере прошло 20 лет, а мы все также с удовольствием пересматриваем любимые части франшизы и следим за жизнью исполнителей главных ролей. В честь дня рождения Руперта Гринта (он же Рон Уизли) «Рамблер» собрал факты о поттериане, о которых мало кто знает.
  • Если маггл каким-то образом окажется рядом с Хогвартсом, он увидит только разрушенное здание с предупреждением «Не подходить. Опасно» на нем.
  • В первом фильме о Гарри Поттере на стене Хогвартса можно заметить портрет Анны Болейн (она была женой короля Генриха VIII Тюдора). Как известно, ее обвинили в том, что она была ведьмой, и позже казнили.
  • Первое, что Северус Снейп спросил у Гарри Поттера в Хогвартсе: «Что я получу, если смешаю корень асфоделя с настойкой полыни?» На викторианском языке цветов асфодель – это лилия, которую еще называют цветком смерти. Полынь же символизирует утрату. Таким образом, профессор зельеварения извинился перед Гарри за смерть его матери: «Я глубоко сожалею о смерти Лили».
  • Гарри и Рон спасли Гермиону 31 октября 1991 года - в десятую годовщину смерти родителей Гарри. Получается, что Поттер в младенчестве потерял семью, а спустя 10 лет обрел новую.
  • Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт были влюблены в Эмму Уотсон, об этом они не раз рассказывали в интервью. Правда, актриса им взаимностью не ответила и отдала свое сердце Тому Фелтону.
  • В шестом фильме поттерианы «Принц-полукровка» на окне в спальне юного Тома Реддла можно заметить семь камней. Позже, как известно, Волан-де-Морт разделит свою душу на семь крестражей.
  • Руперта Гринта пришлось выгнать со съемочной площадки, когда Эмма Уотсон и Дэниэл Рэдклифф снимали сцену поцелуя. Экранный Рон Уизли оглушительно смеялся и всячески мешал команде работать, не давая коллегам по фильму сосредоточиться на съемках.
  • Гарри и Рон так и не окончили Школу Чародейства и Волшебства. После победы над Волан-де-Мортом они не захотели вернуться в Хогвартс и сдать выпускные экзамены. Это сделала (другого никто и не ожидал!) только Гермиона.
  • После действий, развернувшихся в финале последнего фильма, Гарри и Рон стали мракоборцами, а Гермиона сначала работала в отделе магического правопорядка, а позже возглавила Министерство магии.
  • Помните волшебные конфеты «Шоколадные лягушки»? После победы над Волан-де-Мортом портреты Гарри, Рона и Гермионы, как выдающихся волшебников, тоже оказались во вкладышах этих угощений.
Что вы не знали о вселенной Гарри Поттера
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
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