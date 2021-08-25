Объявлено название четвертой части «Матрицы»

Компания Warner Bros. официально объявила название четвертой части «Матрицы» и показала трейлер к фильму. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Промоматериалы фильма «Матрица» Промоматериалы фильма «Матрица»

Презентация картины прошла на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Отмечается, что видеоролика пока нет в открытом доступе, однако в сети уже есть подробные описания от журналистов, которым удалось взглянуть на первые кадры из ожидаемого блокбастера.

Фильм выйдет под заглавием «Матрица: Воскрешение». В начале трейлера показали, что герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом. Персонаж Ривза спрашивает, «сошел ли он с ума», на что врач отвечает: «Мы здесь так не говорим». Затем Андерсон переносится в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Судя по ролику, они не помнят события из предыдущих трех частей саги и не знают друг друга.

Позже Андерсон принимает таблетки, а ролик заканчивается его встречей с женщиной. Она приглашает его следовать за ней, если герой хочет получить ответы на свои вопросы.