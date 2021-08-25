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Великий и ужасный: 7 лучших фильмов Тима Бёртона

Мира Маркина
2 часа назад

Не любить Тима Бёртона (25 августа ему исполнилось 63 года) просто невозможно: его работы являются квинтэссенцией страха и восторга, ужаса и красоты, жизни и смерти. В день рождения американского режиссера «Рамблер» собрал лучшие фильмы Бёртона за последние 30 лет.

Великий и ужасный: 7 лучших фильмов Тима Бёртона
Фото: Кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"Кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"
Legion-media

«Дом странных детей Мисс Перегрин» (2016)

После смерти дедушки Джейкоб отправляется на поиски загадочного приюта для детей со сверхспособностями, про которых ему рассказывали в детстве. На острове сказки становятся реальностью, а подросток узнает всю правду про прошлое его семьи и про свой редкий талант. Фильм подойдет для уютного вечера в кругу семьи.

Кадр из фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин»

«Большие глаза» (2014)

Художник Уолтер Кин становится известным благодаря картинам, которые изображают трогательных детей с огромными глазами. Теперь он король современного искусства – кажется, весь мир лежит у его ног. Однако внезапно его супруга Маргарет заявляет, что Кин – мошенник, и именно она – автор знаменитых полотен. Так, кто же все-таки гений, и чьи произведения искусства теперь украшают самые модные гостиные по всему миру?

Кадр из фильма "Большие глаза"

«Алиса в Стране чудес» (2010)

Безумный Шляпник, Кролик с часами, Чеширский кот, Белая Королева и ее злобная сестра – эту экранизацию сказки Льюиса Кэрролла о волшебной стране можно пересматривать вечно. В главных ролях звездный актерский состав: любимчик Бёртона Джонни Депп, бывшая супруга режиссера Хелена Бонем Картер, Миа Васиковска, Энн Хэтэуэй и другие.

Кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007)

Кровавый мюзикл о парикмахере и серийном убийце Суини Тодде, который, сбежав с каторги, вернулся в Лондон, чтобы отомстить. Главные роли в фильме исполнили все те же Джонни Депп и Хелена Бонем Картер.

Кадр из фильма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Мальчик Чарли Бакет из бедной семьи получает пропуск в загадочный мир для настоящих сладкоежек – на фабрику Вилли Вонки. Трогательная сказка о семейных ценностях получила любовь миллионов зрителей по всему миру и собрала в прокате практически 500 000 000 долларов (при бюджете в 150 000 000).

Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

«Сонная лощина» (1999)

Молодой констебль отправляется расследовать серию загадочных убийств в местечко под названием Сонная лощина. Со слов местных жителей, все жертвы погибли от меча всадника без головы – все они обезглавлены, а головы исчезли. Становится очевидно, что убийца явился с того света, чтобы вершить свое правосудие. Но зачем?

Кадр из фильма "Сонная лощина"

«Эдвард руки-ножницы» (1990)

История одинокого и всеми забытого киборга с огромными лезвиями вместо рук, который однажды знакомится с девушкой, которая смогла оценить его доброе сердце. Эта готическая сказка – первая совместная работа Тима Бёртона и Джонни Деппа.

Кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"
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