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Раскрыто название четвертой части "Матрицы"

Мира Маркина
17 минут назад

Компания Warner Bros. объявила название четвертой части "Матрицы" и показала трейлер к фильму. Об этом пишет Deadline.

Раскрыто название четвертой части "Матрицы"
Фото: Кадр из фильма "Матрица"Кадр из фильма "Матрица"

Фильм выйдет под названием "Матрица: Воскрешение". Презентация картины прошла на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Трейлер пока не доступен в сети, однако журналисты рассказали о его содержании.

В начале ролика герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом и спрашивает врача, "сошел ли он с ума". Потом персонаж актера переносится в кафе и сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Они не помнят события из предыдущих трех частей "Матрицы" и не знают друг друга.

Позже герой принимает таблетки, и ролик заканчивается его встречей с женщиной, которая приглашает его следовать за ней, чтобы получить ответы на вопросы.

Ранее "Рамблер" сообщал, что комик рассказал о цензуре в "Вечернем Урганте".

Фильмы,Матрица,Томас Андерсон,Киану Ривз,
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