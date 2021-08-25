Раскрыто название четвертой части "Матрицы"

Компания Warner Bros. объявила название четвертой части "Матрицы" и показала трейлер к фильму. Об этом пишет Deadline.
Фильм выйдет под названием "Матрица: Воскрешение". Презентация картины прошла на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Трейлер пока не доступен в сети, однако журналисты рассказали о его содержании.
В начале ролика герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом и спрашивает врача, "сошел ли он с ума". Потом персонаж актера переносится в кафе и сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Они не помнят события из предыдущих трех частей "Матрицы" и не знают друг друга.
Позже герой принимает таблетки, и ролик заканчивается его встречей с женщиной, которая приглашает его следовать за ней, чтобы получить ответы на вопросы.
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