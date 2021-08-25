Вышел трейлер нового «Человека-паука»

Студия Marvel официально выпустила трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ленты.
Трейлер опубликовали после того, как неизвестные слили его неполную версию в сеть. Ролик был снят на телефон с дисплея другого смартфона. Однако показанная версия не была финальной. На тот момент трейлер еще находился на стадии пост-продакшна.
В новом фильме Marvel будут присутствовать отсылки к "Человеку-пауку" с Тоби Макгуайром и персонажи из трилогии. К образу доктора Отто Октавиуса вернется актер Альфред Молина, который исполнил эту роль в "Человеке-пауке 2" режиссера Сэма Рэйми.
В России премьера нового фильма состоится 16 декабря 2021 года.
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