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Вышел трейлер нового «Человека-паука»

Анна Шутова
1 час назад

Студия Marvel официально выпустила трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ленты.

Вышел трейлер нового «Человека-паука»
Фото: Кадр из трейлера фильма "Человек-паук: Нет пути домой"Кадр из трейлера фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Трейлер опубликовали после того, как неизвестные слили его неполную версию в сеть. Ролик был снят на телефон с дисплея другого смартфона. Однако показанная версия не была финальной. На тот момент трейлер еще находился на стадии пост-продакшна.

В новом фильме Marvel будут присутствовать отсылки к "Человеку-пауку" с Тоби Макгуайром и персонажи из трилогии. К образу доктора Отто Октавиуса вернется актер Альфред Молина, который исполнил эту роль в "Человеке-пауке 2" режиссера Сэма Рэйми.

В России премьера нового фильма состоится 16 декабря 2021 года.

Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыто название четвертой части "Матрицы".

Фильмы,Матрица,Альфред Молина,Сэм Рэйми,
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