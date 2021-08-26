Семь культовых фильмов 90-х, которые можно пересматривать вечно

Главной звезде культовой комедии «Один дома» Маколею Калкину исполняется 41 год. В честь дня рождения актера «Рамблер» решил вспомнить и другие фильмы 90-х, проверенные временем.
Фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром об отношениях финансового магната и девушки легкого поведения. Эталонный ромком, который мы, кажется, уже засмотрели до дыр.
Самовлюбленный ведущий прогноза погоды ради репортажа приезжает в провинциальный городок на празднование Дня сурка, где попадает во временную петлю. Теперь он вынужден раз за разом переживать один бесконечный день (2 февраля). Сможет ли он снова вернуться к настоящей жизни и наконец-то проснуться 3 февраля?
Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Двое бандитов ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса. В фильме задействован по-настоящему звездный актерский состав: Джон Траволта, Самюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман и другие.
Полувековая история США, рассказанная и показанная от лица главного героя – слабоумного доброго парня из Алабамы. Абсолютная классика Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли.
Бухгалтера Энди Дюфрейна обвинили в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме, он вынужден столкнуться с новыми жестокими реалиями жизни. Но Энди находит подход к заключенным и охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.
Бессмертная история о запретной любви и гибели легендарного лайнера. В главных ролях снялись совсем молодые Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.
События разворачиваются в послевоенном Лос-Анджелесе в 1991-м и рассказывают о парне, который считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь кардинально меняется, когда гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца и начинают требовать деньги, которых у него нет.