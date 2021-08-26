Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Семь культовых фильмов 90-х, которые можно пересматривать вечно

Мира Маркина
34 минуты назад

Главной звезде культовой комедии «Один дома» Маколею Калкину исполняется 41 год. В честь дня рождения актера «Рамблер» решил вспомнить и другие фильмы 90-х, проверенные временем.

Семь культовых фильмов 90-х, которые можно пересматривать вечно
Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

«Красотка» (1990)

Видео дня

Фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром об отношениях финансового магната и девушки легкого поведения. Эталонный ромком, который мы, кажется, уже засмотрели до дыр.

Кадр из фильма "Красотка"

«День сурка» (1993)

Самовлюбленный ведущий прогноза погоды ради репортажа приезжает в провинциальный городок на празднование Дня сурка, где попадает во временную петлю. Теперь он вынужден раз за разом переживать один бесконечный день (2 февраля). Сможет ли он снова вернуться к настоящей жизни и наконец-то проснуться 3 февраля?

Кадр из фильма "День сурка"

«Криминальное чтиво» (1994)

Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Двое бандитов ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса. В фильме задействован по-настоящему звездный актерский состав: Джон Траволта, Самюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман и другие.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

«Форрест Гамп» (1994)

Полувековая история США, рассказанная и показанная от лица главного героя – слабоумного доброго парня из Алабамы. Абсолютная классика Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли.

Кадр из фильма "Форрест Гамп"

«Побег из Шоушенка» (1994)

Бухгалтера Энди Дюфрейна обвинили в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме, он вынужден столкнуться с новыми жестокими реалиями жизни. Но Энди находит подход к заключенным и охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

«Титаник» (1997)

Бессмертная история о запретной любви и гибели легендарного лайнера. В главных ролях снялись совсем молодые Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

Кадр из фильма "Титаник"

«Большой Лебовски» (1998)

События разворачиваются в послевоенном Лос-Анджелесе в 1991-м и рассказывают о парне, который считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь кардинально меняется, когда гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца и начинают требовать деньги, которых у него нет.

Кадр из фильма "Большой Лебовски"
Фильмы,Побег из Шоушенка,Красотки,Красотка,Большой Лебовски,День сурка,Один дома,Форрест Гамп,Криминальное чтиво,Титаник,Джон Траволта,Джулия Робертс,Ума Турман,Роберт Земекис,Кейт Уинслет,Брюс Уиллис,Том Хэнкс,Квентин Тарантино,Ричард Гир,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители