Семь культовых фильмов 90-х, которые можно пересматривать вечно

Главной звезде культовой комедии «Один дома» Маколею Калкину исполняется 41 год. В честь дня рождения актера «Рамблер» решил вспомнить и другие фильмы 90-х, проверенные временем.

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

«Красотка» (1990)

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Фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром об отношениях финансового магната и девушки легкого поведения. Эталонный ромком, который мы, кажется, уже засмотрели до дыр.

Кадр из фильма "Красотка"

«День сурка» (1993)

Самовлюбленный ведущий прогноза погоды ради репортажа приезжает в провинциальный городок на празднование Дня сурка, где попадает во временную петлю. Теперь он вынужден раз за разом переживать один бесконечный день (2 февраля). Сможет ли он снова вернуться к настоящей жизни и наконец-то проснуться 3 февраля?

Кадр из фильма "День сурка"

«Криминальное чтиво» (1994)

Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Двое бандитов ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса. В фильме задействован по-настоящему звездный актерский состав: Джон Траволта, Самюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман и другие.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

«Форрест Гамп» (1994)

Полувековая история США, рассказанная и показанная от лица главного героя – слабоумного доброго парня из Алабамы. Абсолютная классика Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли.

Кадр из фильма "Форрест Гамп"

«Побег из Шоушенка» (1994)

Бухгалтера Энди Дюфрейна обвинили в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме, он вынужден столкнуться с новыми жестокими реалиями жизни. Но Энди находит подход к заключенным и охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

«Титаник» (1997)

Бессмертная история о запретной любви и гибели легендарного лайнера. В главных ролях снялись совсем молодые Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

Кадр из фильма "Титаник"

«Большой Лебовски» (1998)

События разворачиваются в послевоенном Лос-Анджелесе в 1991-м и рассказывают о парне, который считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь кардинально меняется, когда гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца и начинают требовать деньги, которых у него нет.