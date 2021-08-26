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«Форсаж 9» стал самым прибыльным фильмом в пандемию

Игромания.ру
1 час назад

Мировые сборы «Форсажа 9» сегодня должны достичь отметки в 700 млн долларов, побив тем самым несколько рекордов.

«Форсаж 9» стал самым прибыльным фильмом в пандемию
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Лента стала одним из 11 фильмов Голливуда, собравших больше 200 млн долларов в Китае. К тому же картина доминировала по сборам во всём мире четыре недели после релиза и дополнительно продержалась ещё одну неделю на первом месте в международных показателях.

Но самое главное, что это первый голливудский фильм, достигший подобных результатов в 2020 и 2021 годах — картина Universal в этот раз обошла даже Marvel. Из 700 млн на США пришлось 172,6 млн, тогда как на международном рынке лента собрала 528 млн.

В общей сложности доходы франшизы составили почти 6,59 млрд долларов. В России девятый фильм собрал 18 млн долларов.

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