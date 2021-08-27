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Россияне назвали лучшую советскую экранизацию

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Более 50% россиян назвали лучшей советской экранизацией комедию «Иван Васильевич меняет профессию», снятую по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Об этом сообщается в пресс-релизе сервисов «ЛитРес» и MyBook. Они провели опрос среди своих пользователей в преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа.

Россияне назвали лучшую советскую экранизацию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На втором месте среди советских картин, снятых по книгам, — цикл телефильмов 1979-1986 годов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», на третьем — двухсерийный фильм «Собачье сердце». Наиболее талантливыми режиссерами советских киноадаптаций респонденты считают Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука и Эльдара Рязанова. В топ-5 также вошли Андрей Тарковский и Владимир Бортко.

Что касается современных российских экранизаций, то первое место занял сериал «Мастер и Маргарита», снятый в 2005 году Владимиром Бортко (37,5%). Вторая строчка досталась экранизации одноименного романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит», третья — «Ворошиловскому стрелку» Станислава Говорухина.

Этим летом в Москве начались съемки нового фильма по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Первые кадры со съемок картины «Воланд» Михаила Локшина опубликовала в Instagram Юлия Снигирь — исполнительница роли Маргариты.

Фильмы,Ворошиловский стрелок,Иван Васильевич меняет профессию,Собачье сердце,Михаил Локшин,Борис Акунин,Владимир Бортко,Сергей Бондарчук,Юлия Снигирь,Леонид Гайдай,Станислав Говорухин,Михаил Булгаков,Эльдар Рязанов,Андрей Тарковский,
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