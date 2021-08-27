Россияне назвали лучшую советскую экранизацию

Более 50% россиян назвали лучшей советской экранизацией комедию «Иван Васильевич меняет профессию», снятую по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Об этом сообщается в пресс-релизе сервисов «ЛитРес» и MyBook. Они провели опрос среди своих пользователей в преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа.

На втором месте среди советских картин, снятых по книгам, — цикл телефильмов 1979-1986 годов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», на третьем — двухсерийный фильм «Собачье сердце». Наиболее талантливыми режиссерами советских киноадаптаций респонденты считают Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука и Эльдара Рязанова. В топ-5 также вошли Андрей Тарковский и Владимир Бортко.

Что касается современных российских экранизаций, то первое место занял сериал «Мастер и Маргарита», снятый в 2005 году Владимиром Бортко (37,5%). Вторая строчка досталась экранизации одноименного романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит», третья — «Ворошиловскому стрелку» Станислава Говорухина.