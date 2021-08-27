Три киноленты о том, что от судьбы не уйти

Каждый из нас может вспомнить хотя бы одно знакомство, которое и спустя годы кажется не обычной случайностью, а знаком провидения. «Рамблер» собрал три фильма, доказывающих, что предопределение все-таки существует.

Фото: Кадр из фильма «Интуиция» Кадр из фильма «Интуиция»

«Интуиция»

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Сара (Кейт Бекинсейл) и Джонатан (Джон Кьюсак) сталкиваются друг с другом в Нью-Йорке в канун Рождества, когда пытаются купить одну пару перчаток в магазине. Почувствовав обоюдную симпатию, они проводят вместе вечер, хотя у каждого есть партнер. Джонатан предлагает обменяться телефонами, но Сара отказывается, так как уверена: если они предназначены друг другу, то судьба вновь сведет их вместе. Так как встреча героев происходит в 1994 году, когда интернет еще не объединил людей мира в одно пространство, такое решение девушки кажется смелым и безнадежным. Сара записывает свой номер на обложке книги, Джонатан — на пятидолларовой купюре. Через семь лет герои вновь оказываются в Нью-Йорке, причем каждый собирается вступить в брак. Джонатан получает в подарок от своей невесты книгу с тем самым номером Сары. Он понимает, что судьба сказала свое слово и начинает действовать.

«Дом у озера»

Двух одиноких людей, врача Кейт (Сандра Буллок) и архитектора Алекса (Киану Ривз), неожиданно объединил дом у озера, где время течет по своим законам. Они заочно знакомятся друг с другом, оставляя письма в почтовом ящике. Обмениваясь записками, они понимают, как близки и решают встретиться. Однако их разделяют два года: Алекс жил в доме в 2004 году, а Кейт — в 2006. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое может навсегда разлучить влюбленных, если они не смогут обмануть время.

Кадр из фильма «Вам письмо»

«Вам письмо»