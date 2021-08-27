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Три киноленты о том, что от судьбы не уйти

Кристина Уколова
36 минут назад

Каждый из нас может вспомнить хотя бы одно знакомство, которое и спустя годы кажется не обычной случайностью, а знаком провидения. «Рамблер» собрал три фильма, доказывающих, что предопределение все-таки существует.

Три киноленты о том, что от судьбы не уйти
Фото: Кадр из фильма «Интуиция»Кадр из фильма «Интуиция»

«Интуиция»

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Сара (Кейт Бекинсейл) и Джонатан (Джон Кьюсак) сталкиваются друг с другом в Нью-Йорке в канун Рождества, когда пытаются купить одну пару перчаток в магазине. Почувствовав обоюдную симпатию, они проводят вместе вечер, хотя у каждого есть партнер. Джонатан предлагает обменяться телефонами, но Сара отказывается, так как уверена: если они предназначены друг другу, то судьба вновь сведет их вместе. Так как встреча героев происходит в 1994 году, когда интернет еще не объединил людей мира в одно пространство, такое решение девушки кажется смелым и безнадежным. Сара записывает свой номер на обложке книги, Джонатан — на пятидолларовой купюре. Через семь лет герои вновь оказываются в Нью-Йорке, причем каждый собирается вступить в брак. Джонатан получает в подарок от своей невесты книгу с тем самым номером Сары. Он понимает, что судьба сказала свое слово и начинает действовать.

«Дом у озера»

Двух одиноких людей, врача Кейт (Сандра Буллок) и архитектора Алекса (Киану Ривз), неожиданно объединил дом у озера, где время течет по своим законам. Они заочно знакомятся друг с другом, оставляя письма в почтовом ящике. Обмениваясь записками, они понимают, как близки и решают встретиться. Однако их разделяют два года: Алекс жил в доме в 2004 году, а Кейт — в 2006. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое может навсегда разлучить влюбленных, если они не смогут обмануть время.

Кадр из фильма «Вам письмо»

«Вам письмо»

Кэтлин (Мэг Райан) находит во всемирной паутине мужчину своей мечты — остроумного и мудрого Джо (Том Хэнкс). Они дают друг другу дельные советы, утешают и подбадривают, их сближает и общая работа — оба владеют книжными лавками. Однако за пределами интернета они безжалостные конкуренты, о чем очень долго не догадываются. Причем бизнес Кэтлин рушится из-за нового магазина Джо. Когда же он понимает, что Кэтлин — та самая собеседница, в которую он давно влюблен, мужчина пытается исправить ситуацию и подружиться в реальной жизни.

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