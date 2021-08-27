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Три фильма, после просмотра которых вам будет скучно сидеть дома

Кристина Уколова
3 часа назад

Иногда мы так привыкаем к маршруту работа-дом и к уюту собственной квартиры, что забываем о том, что за окном нас ждут другие города и страны. «Рамблер» собрал фильмы, посмотрев которые, вы точно отправитесь в дорогу.

Три фильма, после которых вам будет скучно сидеть дома
Фото: Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

«Полночь в Париже»

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Поэтическое объяснение в любви французской столице от Вуди Аллена. Мечтатель Гил Пендер (Оуэн Уилсон) вместе с практичной невестой Инес (Рэйчел Макадамс) приезжает в Париж, чтобы встретиться с ее родителями. Гил грезит о Париже под дождем, пока Инес посещает мебельные салоны и общается со старым другом Полом. Гил хочет заняться своим романом, но для этого ему нужно на некоторое время отказаться от написания прибыльных сценариев. Инес не в восторге от такой перспективы. Однажды Гил случайно перемещается в свою любимую эпоху — двадцатые годы. В Париже прошлого он встречается со своими литературными кумирами и прекрасной натурщицей Пикассо. Так Гил обретает второе дыхание и понимает, чего же он на самом деле хочет.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Уолтер (Бен Стиллер) работает в отделе иллюстраций журнала «Лайф» и ведет довольно рутинную жизнь, но в своих фантазиях переживает необыкновенные приключения. Наконец руководством журнала принято решение, что в дальнейшем он будет выходить только в цифровом формате, а сотрудников сократят. Увольнение ожидает и Уолтера. На обложке последнего печатного номера будет размещен снимок лучшего фотографа журнала Шона О’Коннела, который принципиально не пользуется телефоном. Но в присланных кадрах нужной фотографии нет. Тогда Уолтер отправляется на поиски Шона, в захватывающее путешествие по Исландии, Гренландии и Гималаям, чтобы найти не только фотографию, но и узнать себя.

«Ешь, молись, люби»

Элизабет Гилберт (Джулия Робертс) разводится с мужем, потом находит и теряет возлюбленного и окончательно понимает, что ее жизнь складывается совсем не так, как она хотела. Тогда она решается на эксперимент и год проводит в путешествиях. В Италии Лиз учится вновь испытывать удовольствие от еды, в Индии обретает Бога, а на острове Бали находит внутренний баланс и новую любовь. Странствуя по миру, Элизабет ищет дорогу к себе.

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