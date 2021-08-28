Три ремейка, которые с треском провалились

Пользователи уже несколько дней обсуждают ремейк культовой комедии «Один дома», который выйдет в ноябре этого года на Disney+. В основном просят не трогать классику и снимать оригинальные проекты. По горячим следам «Рамблер» собрал три ремейка известных фильмов, которые с треском провалились.

Фото: Кадр из фильма "Конан-варвар" Кадр из фильма "Конан-варвар"

«Конан-варвар»

История великого воина, который мстит за свой род и параллельно спасает мир от зла. В оригинальном фильме главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер, а картина подкупила зрителя своей смелостью и местами даже наглостью. Ремейк же оказался бледной копией оригинала - его не спас даже безупречный торс Джейсона Момоа.

Кадр из фильма "Конан-варвар"

«Посейдон»

По сюжету картины группа пассажиров пытается выбраться с тонущего лайнера, но спастись удастся не всем. Фильм-катастрофа пытался повторить феноменальный успех «Титаника», однако провалился. По отзывам зрителей, они бы предпочли еще раз пересмотреть бессмертную историю любви Джека и Розы в исполнении Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

Кадр из фильма "Посейдон"

«Король лев»

Режиссер Джон Фавро не только убил очарование классического мультфильма, но и просто снял картину, которая абсолютно не тронула зрителя. Результат его работы: реальные животные, которые говорят человеческими голосами, не выражая при этом никаких эмоций - выглядит это, как минимум, странно.