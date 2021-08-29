Издание Deadline сообщает, что очередной части франшизы удалось собрать кассу свыше 700 миллионов долларов.
“Форсаж 9” стал единственным фильмом, чьи общие кассовые сборы после начала пандемии преодолели эту отметку. Другим картинам повезло меньше: их кассовые сборы достигали не более 500 миллионов долларов.
Только в США прокат “Форсажа 9” принес фильму 172 миллиона долларов, в международном прокате сборы составили 528 миллионов долларов.
Общие сборы всей знаменитой франшизы “Форсаж” на данный момент превысили отметку в 6,5 миллионов долларов.
А российские зрители тем временем назвали лучшую отечественную экранизацию.