Скандалы на Венецианском фестивале

Кинофестиваль в Венеции, открытие которого состоится 1 сентября, — первый кинематографический фестиваль в истории. Он до сих пор вызывает трепет у звезд киноиндустрии, которые ждут его с нетерпением каждый год. Режиссер Уоррен Битти как-то назвал Венецианский фестиваль «духовным оазисом в сухом мире кино», а мы подтвердим его слова яркими фактами и громкими скандалами за все годы.

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Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и тайный шопинг в Италии, 1962 год

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Культовые звезды Голливуда не были редкостью на Венецианском фестивале, но влюбленные несвободные голливудские актеры — безусловно, были информационной бомбой. В 1962 году, когда Ричард и Элизабет полюбили друг друга во время съемок фильма «Клеопатра» в Риме, это стало новостью 1 для мировых СМИ. Но во время поездки в Италию на удивление они осмеливались наслаждаться Венецией и чувствами открыто: например, спокойно посещали бутик Bulgari. Правда, уходили из него через черный выход, где их ждала машина. Ричард Бертон шутил: «Bulgari — это единственное слово, которое Элизабет знала по-итальянски».

Global Look Press

Анастасия Вертинская — «русская Вивьен Ли», 1964 год

Когда на экраны вышла картина Григория Козинцева «Гамлет» (первая российская экранизация и 17-я в мире), фильм получил за границей более двадцати призов, включая специальную премию Венецианского кинофестиваля. Такой триумф не вызвал скандал в индустрии, а наоборот, вывел советский кинематограф на новый уровень.

19-летняя Анастасия Вертинская, исполнившая роль Офелии, покорила Европу своей красотой. Пресса сравнивала ее с Вивьен Ли, а сама Анастасия говорила, что именно тогда окончательно поняла, насколько стала неразрывной с актерской профессией.

Global Look Press

Долой траур: две модели нарушили дресс-код, 2016 год

Во время 73-го по счету фестиваля итальянские модели Дайан Мелло и Джулия Салеми стали причиной скандала: они не только надели откровенные платья, но и забыли... надеть под них нижнее белье. Эпатаж в моде всегда ценился, но только не в этот раз. Накануне, во время ощутимого землетрясения, погибли люди, и фестиваль проходил под отметкой траура. Поэтому организаторы настоятельно просили воздержаться от откровенных нарядов. Смелый выход девушек не оценили ни организаторы, ни гости, ни зрители мероприятия. Девушек обвинили в непристойном поведении.

Настоящая лошадь на красной дорожке, 2016 год

Чтобы более красочно представить американский вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка», одноименного ремейка фильма 1960-го года, актер Дензел Вашингтон появился на красной дорожке с лошадью. Мало кого эта выходка возмутила, но впечатлила — однозначно. Этой премьерой завершился 73-й Венецианский кинофестиваль.

Global Look Press

«Нечестная» победа Софии Копполы, 2010 год

В 2010-м году главный приз фестиваля получила София Коппола за фильм «Где-то» (Somewhere). И можно было бы поздравить Софию с заслуженной победой, если бы не одно «но». Председателем жюри в тот раз был голливудский режиссер Квентин Тарантино, которого не только заподозрили в продвижении американского кинематографа, но и в пособничестве бывшей девушке. София и Квентин встречались в 2003 году, а их отношения продлились чуть больше года.

Осуждение Романа Полански за победу, 2019 год

Культовый режиссер очень много лет ходит по краю между нормальной жизнью и скандальным обвинением в растлении несовершеннолетней в 1977-м году, которое перечеркнуло почти все достижения мастера. Так, вручение ему Приза Большого жюри (третьей по значимости награды Венецианского кинофестиваля) за исторический фильм «Офицер и шпион» о «деле Дрейфуса» возмутило многих ценителей кино.