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Проект "Ленты.ру" вышел в финал премии "ТЭФИ-мультимедия"

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад

Первый сезон мультиплатформенного документального сериала «История российской поп-музыки» вошёл в тройку лучших работ в номинации «Документальный фильм» (Digital-СМИ).

Проект "Ленты.ру" вышел в финал премии "ТЭФИ-мультимедия"
Фото: Лента.руЛента.ру

Это единственный проект, который подробно и доступно для молодежи рассказывает историю становления российского шоу-бизнеса 1990-х годов. Он состоит из 9 серий документального YouTube-сериала, 9 мультимедийных лонгридов и титрованных видео, совокупно собравших свыше 23 миллионов просмотров.

Экспертный совет Первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» высоко оценил работу редакции «Ленты.ру» над проектом «История российской поп-музыки», включив его в шорт-лист.

«Все привыкли, что документальные фильмы – это всегда фундаментально, с закадровым архивным голосом, который пафосно и одновременно спокойно читает текст. Но привлечь и удержать внимание людей в возрасте до 35-40 лет, которые активно потребляют контент везде, включая YouTube, Instagram, TikTok достаточно сложно. Поэтому мы придумали новый визуальный язык документалистики, который интересен молодой аудитории – миллениалам и зумерам. По числу просмотров и реакции зрителей первого сезона сериала мы поняли, что отлично с этим справились. Для нас большая честь попасть в финал премии «ТЭФИ-Мультимедиа» – это значит, что проект оценили и профессионалы рынка, которым тоже интересен новый подход к документальному контенту», — рассказал Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру».

Премия «ТЭФИ-Мультимедиа» состоит из 23 номинаций, распределенных по следующим направлениям: «Телевидение», «Радио», «Печатные СМИ», «Digital СМИ». «История российской поп-музыки» стала одним из 75 финалистов – всего на соискание Премии было подано свыше 1200 работ. Церемония награждения победителей пройдёт 11 сентября в Сочи.

Фильмы,Радио,Владимир Тодоров,Рамблер,Lenta.ru,
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