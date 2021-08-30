Проект "Ленты.ру" вышел в финал премии "ТЭФИ-мультимедия"

«Все привыкли, что документальные фильмы – это всегда фундаментально, с закадровым архивным голосом, который пафосно и одновременно спокойно читает текст. Но привлечь и удержать внимание людей в возрасте до 35-40 лет, которые активно потребляют контент везде, включая YouTube, Instagram, TikTok достаточно сложно. Поэтому мы придумали новый визуальный язык документалистики, который интересен молодой аудитории – миллениалам и зумерам. По числу просмотров и реакции зрителей первого сезона сериала мы поняли, что отлично с этим справились. Для нас большая честь попасть в финал премии «ТЭФИ-Мультимедиа» – это значит, что проект оценили и профессионалы рынка, которым тоже интересен новый подход к документальному контенту», — рассказал Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру».