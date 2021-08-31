Десять лучших фильмов о том, как сложно выжить в школе

Пока школьники и студенты собирают портфели, перебирают учебники и строят планы на будущий учебный год, мы ностальгируем по времени, проведенном в стенах альма-матер. В преддверии первого сентября «Рамблер» собрал фильмы, которые хотя бы на несколько часов вернут за парты и напомнят об изнанке школьной жизни.

Фото: Кадр из фильма "Отличница легкого поведения" Кадр из фильма "Отличница легкого поведения"

«Академия Рашмор» (1998)

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Драма Уэса Андерсона о талантливом двоечнике, который находится на грани отчисления из престижной академии Рашмор. Подростку назначают испытательный срок, во время которого он не придумывает ничего лучше, как влюбиться в молодую учительницу. В 2008 году Empire внес картину в список «500 лучших фильмов всех времен».

Кадр из фильма "Академия Рашмор"

«Улыбка Моны Лизы» (2003)

Учительница-феминистка Кэтрин Энн Уотсон оставляет своего парня, чтобы преподавать в консервативном женском колледже. В учебном заведении она тут же бросается в борьбу со стереотипами, устоявшимися в патриархальном мире. Из-за этого руководство угрожает ей лишением работы. Но Кэтрин и не думает сдаваться.

Кадр из фильма "Улыбка Моны Лизы"

«Дрянные девчонки» (2004)

Что вы знаете о женском соперничестве в подростковом возрасте? Новенькая старшеклассница Кэйди влюбляется в бывшего парня самой подлой девчонки в школе. Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс в одной из лучших подростковых комедий нулевых.

Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

«Тренер Картер» (2005)

Школьный тренер по баскетболу Кен Картер (его сыграл Сэмюэл Л. Джексон) запретил команде играть из-за низкой успеваемости. Его поступок вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Драма основана на реальной истории, произошедшей в 1999 году в Ричмонде (США).

Кадр из фильма "Тренер Картер"

«Все умрут, а я останусь» (2008)

История трех девятиклассниц (Кати, Вики и Жанны), которые узнают, что в субботу в школе будет первая дискотека в новом учебном году. Фильм о жестоких нравах в российской школе стал культовой картиной режиссера Валерии Гай Германики.

Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь"

«Папе снова 17» (2009)

Комедия с Заком Эфраном о стареющем неудачнике, который внезапно превращается в красавчика-тинейджера. Теперь он – звезда баскетбольной команды, мечта девчонок и одноклассник собственных детей.

Кадр из фильма "Папе снова 17"

«Отличница легкого поведения» (2010)

Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Главную роль в фильме исполнила Эмма Стоун.

Кадр из фильма "Отличница легкого поведения"

«Очень плохая училка» (2011)

Учительница средних классов ведет образ светской львицы, ходит на работу как на вечеринку и мечтает увеличить собственный бюст. После разрыва с богатым бойфрендом ее жизнь круто меняется, поэтому когда в ее школу приходит новый преподаватель (он же наследник богатой семьи), она начинает охоту за деньгами.

Кадр из фильма "Очень плохая училка"

«Хорошо быть тихоней» (2012)

История про одинокого школьника, который пытается справиться с депрессий и найти себя. Все меняется, когда Чарли знакомится с девушкой Сэм и ее братом Патриком. В главных ролях - звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон.

Кадр из фильма "Хорошо быть тихоней"

«Мачо и ботан» (2012)

Нескладная парочка копов берется за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе - для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. В главных ролях - Ченнинг Татум и Джона Хилл.