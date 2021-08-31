Десять лучших фильмов о том, как сложно выжить в школе

Пока школьники и студенты собирают портфели, перебирают учебники и строят планы на будущий учебный год, мы ностальгируем по времени, проведенном в стенах альма-матер. В преддверии первого сентября «Рамблер» собрал фильмы, которые хотя бы на несколько часов вернут за парты и напомнят об изнанке школьной жизни.
Драма Уэса Андерсона о талантливом двоечнике, который находится на грани отчисления из престижной академии Рашмор. Подростку назначают испытательный срок, во время которого он не придумывает ничего лучше, как влюбиться в молодую учительницу. В 2008 году Empire внес картину в список «500 лучших фильмов всех времен».
Учительница-феминистка Кэтрин Энн Уотсон оставляет своего парня, чтобы преподавать в консервативном женском колледже. В учебном заведении она тут же бросается в борьбу со стереотипами, устоявшимися в патриархальном мире. Из-за этого руководство угрожает ей лишением работы. Но Кэтрин и не думает сдаваться.
Что вы знаете о женском соперничестве в подростковом возрасте? Новенькая старшеклассница Кэйди влюбляется в бывшего парня самой подлой девчонки в школе. Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс в одной из лучших подростковых комедий нулевых.
Школьный тренер по баскетболу Кен Картер (его сыграл Сэмюэл Л. Джексон) запретил команде играть из-за низкой успеваемости. Его поступок вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Драма основана на реальной истории, произошедшей в 1999 году в Ричмонде (США).
История трех девятиклассниц (Кати, Вики и Жанны), которые узнают, что в субботу в школе будет первая дискотека в новом учебном году. Фильм о жестоких нравах в российской школе стал культовой картиной режиссера Валерии Гай Германики.
Комедия с Заком Эфраном о стареющем неудачнике, который внезапно превращается в красавчика-тинейджера. Теперь он – звезда баскетбольной команды, мечта девчонок и одноклассник собственных детей.
Комедия о девушке Олив, которая превращает непристойный слух о себе в достоинство и сразу становится популярной, пошатнув школьные устои. Главную роль в фильме исполнила Эмма Стоун.
Учительница средних классов ведет образ светской львицы, ходит на работу как на вечеринку и мечтает увеличить собственный бюст. После разрыва с богатым бойфрендом ее жизнь круто меняется, поэтому когда в ее школу приходит новый преподаватель (он же наследник богатой семьи), она начинает охоту за деньгами.
История про одинокого школьника, который пытается справиться с депрессий и найти себя. Все меняется, когда Чарли знакомится с девушкой Сэм и ее братом Патриком. В главных ролях - звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон.
Нескладная парочка копов берется за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе - для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. В главных ролях - Ченнинг Татум и Джона Хилл.