Оkko эксклюзивно покажет новый сезон мультсериала «Простоквашино»

Мультимедийный сервис Okko и «Союзмультфильм» представляют новые серии третьего сезона мультсериала «Простоквашино».

Okko выступил сопродюсером нового сезона и эксклюзивно покажет более тридцати серий культового проекта. Новые серии третьего сезона, среди которых «Обидное слово», «Радионяня», «Геймер» и «Интересная профессия» будут доступны пользователям Okko c 1 сентября.

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Спустя три года и пятьдесят две серии успешного продолжения оригинальной трилогии друзей из Простоквашино, киностудия «Союзмультфильм» приняла решение об обновлении технологии и стилистики сериала. Зрители увидят привычный мир в более сочном и ярком решении, в духе современных сериалов. Появилась возможность новых ракурсов и пространство для физических гэгов, что позволяет теперь рассказывать историю более динамично. Создатели нового сезона сделали ставку на юмор. Сценаристы предложили новый подход – истории строятся по классической драматургической структуре ситуационной комедии, что совсем непросто уложить в короткий хронометраж мультфильма.

Привычные герои раскроются с новой, неожиданной стороны. Мы узнаем о том, что Матроскин бывает не всегда таким правильным и порой готов пойти на хитрости, за которые потом придется расплачиваться. Шарик со своей фантазией и наивностью «поставит на уши» все Простоквашино. Дядя Федор будет изобретать невероятные и смешные способы по привлечению внимания девочки Оли, а также учиться переводить слова Веры Павловны на понятный язык. Няня будет все также строга к окружающим, а Печкин стремиться в путешествия то в город, то в виртуальную реальность. ТамаТама удивит всех своими фантастическими изобретениями, а Вера Павловна будет совершенствоваться в рисовании и спасении лягушек. И только Мурка с Гаврюшей будут неизменно покушаться на простыни Матроскина. А мама и папа станут реже приезжать в гости, и именно поэтому наши герои впервые отправятся к ним в город. Да-да, в тот самый дом, в подъезде которого Матроскин учил Дядю Федора правильно есть бутерброды!

В новом сезоне зрители ближе познакомятся с новым персонажем – озорной и активной девочкой Олей, которую озвучивает 11-летняя Лиза Бугулова, талантливая певица и актриса. Дядю Федора озвучит молодой 12-летний актер Мигель Керимов, известный телеведущий детских развлекательных программ и сын Тимура Родригеза. Голоса остальных героев остались прежними: Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика – Павел Деревянко, Няню – Татьяна Васильева, Маму – Юлия Меньшова, Папу – Андрей Тенетко, а Печкина – Иван Охлобыстин.

Простоквашино – удивительный мультфильм, который продолжает вдохновлять нас на создание новых сюжетов, графические решения и, конечно же, искрометный юмор! Сериал выполнен в сложном жанре анимационного ситкома, при этом богатство и харизматичность классических образов, а также новых персонажей позволяет авторам проекта рассказывать все больше увлекательных историй из жизни обитателей знаменитой деревни. Уверена, новый сезон порадует как поклонников мультсериала, так и привлечет новых зрителей!

Юлия Осетинская

Генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм»

Мы благодарны нашим партнерам за доверие и возможность стать частью команды, которая работала над созданием новой главы культового мультсериала «Простоквашино». Для нас важно поддерживать сильные традиции анимации, которыми безусловно славятся проекты «Союзмультфильма». Эти мультфильмы знают и любят во всём мире. Мы уверены, что пользователи Okko по достоинству оценят новый сезон, который будет эксклюзивно доступен в нашем сервисе

Генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko

Сотрудничество Okko и «Союзмультфильма» – яркий пример партнёрства компаний, представляющих экосистему Сбера.