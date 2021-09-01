Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Три российских фильма представят на Венецианском кинофестивале

Анна Шутова
4 часа назад

Венецианский кинофестиваль стартовал1 сентября на острове Лидо в Италии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Три российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
Фото: labiennale.orglabiennale.org

В основном конкурсе примет участие 21 картина. От России выдвинут фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал". Это снятая в Санкт-Петербурге драма с элементами триллера, главного героя в которой сыграл актер Юрий Борисов.

В новую конкурсную программу Orizzonti Extra включена российская картина "Мама, я дома" Владимира Битокова. В ней также сыграл Юрий Борисов и Ксения Раппопорт. В рамках параллельной программы Венецианского кинофестиваля покажут фильм "Обходные пути" Екатерины Селенкиной.

За Золотого льва также поборются фильмы "Мона Лиза и кровавая луна", "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст, "Официальный конкурс" с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус. Откроет кинофестиваль картина Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Фильмы,Владимир Битоков,Антонио Бандерос,Ксения Раппопорт,Пенелопа Крус,Наталья Меркулова,Алексей Чупов,Юрий Борисов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители