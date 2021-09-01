Три российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль стартовал1 сентября на острове Лидо в Италии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: labiennale.org labiennale.org

В основном конкурсе примет участие 21 картина. От России выдвинут фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал". Это снятая в Санкт-Петербурге драма с элементами триллера, главного героя в которой сыграл актер Юрий Борисов.

В новую конкурсную программу Orizzonti Extra включена российская картина "Мама, я дома" Владимира Битокова. В ней также сыграл Юрий Борисов и Ксения Раппопорт. В рамках параллельной программы Венецианского кинофестиваля покажут фильм "Обходные пути" Екатерины Селенкиной.