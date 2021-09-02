Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Песню Монеточки проверят на плагиат хита Костюшкина

Уралинформбюроиещё 5
23 часа назад

Песню Монеточки проверят на плагиат хита Костюшкина
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

2 сентября в Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное слушание по иску певца Стаса Костюшкина к Монеточке (Елизавете Гырдымовой) о защите авторских прав. Назначена экспертиза песни "Мама, я не зигую" для подтверждения или опровержения плагиата, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

К следующему слушанию, 7 сентября, участники процесса должны найти организацию, которая возьмется за сравнение текста Монеточки и музыкальной стилистики с хитом Костюшкина "Женщина, я не танцую".

Стоит отметить, что артисты не участвуют в заседаниях. В тяжбе выступают их адвокаты.

Стас Костюшкин требует с Гырдымовой компенсацию в размере 900 тысяч рублей за то, что она якобы украла мотив и тональность его трека.

Изначально конфликт интересов защита певца планировала урегулировать в досудебном порядке, но договориться не удалось. Позже стороны отказались от предложения суда заключить мировое соглашение.

Сама Монеточка утверждает, что композиция "Мама, я не зигую" является пародией, а не плагиатом.

Фильмы,Стас Костюшкин,Уралинформбюро,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители