Песню Монеточки проверят на плагиат хита Костюшкина

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2 сентября в Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное слушание по иску певца Стаса Костюшкина к Монеточке (Елизавете Гырдымовой) о защите авторских прав. Назначена экспертиза песни "Мама, я не зигую" для подтверждения или опровержения плагиата, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

К следующему слушанию, 7 сентября, участники процесса должны найти организацию, которая возьмется за сравнение текста Монеточки и музыкальной стилистики с хитом Костюшкина "Женщина, я не танцую".

Стоит отметить, что артисты не участвуют в заседаниях. В тяжбе выступают их адвокаты.

Стас Костюшкин требует с Гырдымовой компенсацию в размере 900 тысяч рублей за то, что она якобы украла мотив и тональность его трека.

Изначально конфликт интересов защита певца планировала урегулировать в досудебном порядке, но договориться не удалось. Позже стороны отказались от предложения суда заключить мировое соглашение.