Семь фильмов с Киану Ривзом, которые держат в напряжении до конца

Киану Ривза знают по «Матрице», «Джону Уику» и трогательным мелодрамам, над которыми пролило слезы уже не одно поколение. В день рождения голливудской звезды «Рамблер» собрал фильмы с участием актера, от которых просто невозможно оторваться – будет что пересмотреть на досуге.

Фото: Кадр из фильма "Джон Уик" Кадр из фильма "Джон Уик"

«Адвокат дьявола» (1997)

Мистический триллер о молодом адвокате, который приезжает в Нью-Йорк, чтобы устроиться на новое место работы. До этого специалист был известен тем, что защищал исключительно одних негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. Но какую цену он заплатил за успешную карьеру?

Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

«Матрица» (1999)

Культовый фильм 90-х, который сделал Киану Ривза одной из главных звезд Голливуда. По сюжету Томас Андерсон ведет двойную жизнь: днем он – самый обыкновенный офисный работник, а ночью превращается в хакера по имени Нео. Но однажды его жизнь меняется – он узнает страшную правду о реальности.

Кадр из фильма "Матрица"

«Сладкий ноябрь» (2001)

Легендарная мелодрама с Шарлиз Терон и Киану Ривзом в главных ролях. Это история о рекламном агенте-трудоголике, который жертвует личной жизнью ради карьеры. Все меняется, когда в его жизни случайно появляется Сара. Запасайтесь бумажными платочками - обрыдаетесь!

Кадр из фильма "Сладкий ноябрь"

«Константин: Повелитель тьмы» (2005)

Джону Константину удалось не только побывать в аду, но и вернуться обратно. Теперь наделенный особым талантом распознавать нечистую силу он бьется с демонами и другими порождениями зла. Но будет ли этого достаточно, чтобы попасть в рай?

Кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы"

«Дом у озера» (2006)

По сюжету Кейт Фостер решает переехать, чтобы начать жизнь с чистого листа. Она оставляет в почтовом ящике письмо для следующего жильца, объяснив некоторые нюансы. Новым жильцом оказывается одинокий архитектор Алекс Уайлер, отец которого и построил этот дом. Он читает ее послание, но находит некоторые несовпадения с действительностью. Это побуждает его написать ответ. Через несколько дней переписки герои понимают, что живут в разное время, а почтовый ящик – единственное связывающее их звено.

Кадр из фильма "Дом у озера"

«Джон Уик» (2014)

Криминальный боевик о наемном убийце в отставке, который возвращается к делам, чтобы отомстить бандитам за самое дорогое, что у него было. В свет вышло уже три фильма о Джоне Уике, а в 2022 году состоится премьера четвертого.

Кадр из фильма "Джон Уик"

«Только правда» (2016)

Судебная драма о подростке, которого полиция застает рядом с телом убитого отца. За его дело берется адвокат Ричард Рэмси. Однако желая докопаться до правды, он и сам оказывается в смертельной опасности.