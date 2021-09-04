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На Венецианском кинофестивале состоялась премьера «Дюны»

Lenta.ruиещё 4
4 часа назад

На Венецианском кинофестивале состоялся премьерный показ фантастического блокбастера Дени Вильнева «Дюна». Об этом сообщает ТАСС.

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера «Дюны»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Премьера фильма, созданного по роману американского писателя Фрэнка Герберта, прошла во внеконкурсной программе. Проект был одним из самых ожидаемых на смотре, в связи с чем было практически невозможно забронировать билет на показ.

Режиссер рассказал, что долго мечтал экранизировать книгу Герберта. Главным вызовом для него стала попытка детально воссоздать описанный в романе мир и сделать так, чтобы лента была понятна даже тем, кто не читал произведение фантаста.

«В книге меня поразил тот путь, который проделывает герой в поисках своей идентичности, как он старается погрузиться в чужую культуру, пытается справиться с грузом ответственности, который ложится на его плечи», — сказал Вильнев.

Отмечается, что в титрах его работа называется «Дюна: Часть первая». При этом режиссер не ответил на вопрос о том, будет ли он снимать вторую часть.

«Это решение не за мной, но я могу сказать наверняка, что сейчас студия гордится картиной и делает все, чтобы выпустить ее в кинотеатрах», — заявил кинематографист.

Фильмы,Российские актеры,Дюна,Фрэнк Герберт,Дени Вильнев,
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