Умер румынский актер и режиссер Ион Карамитру

Румынский актер и режиссер, директор бухарестского Национального театра и председатель Театрального союза Румынии (UNITER) Ион Карамитру умер в воскресенье в возрасте 79 лет. Об этом сообщил UNITER.

Карамитру сыграл более 60 ролей в пьесах Шекспира, Чехова, Пиранделло, Бернарда Шоу и других, а также исполнил главные роли примерно в 40 кинофильмах.

В 1996-2000 годы был министром культуры Румынии.