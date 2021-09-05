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Умер румынский актер и режиссер Ион Карамитру

ТАСС
2 часа назад

Румынский актер и режиссер, директор бухарестского Национального театра и председатель Театрального союза Румынии (UNITER) Ион Карамитру умер в воскресенье в возрасте 79 лет. Об этом сообщил UNITER.

Карамитру сыграл более 60 ролей в пьесах Шекспира, Чехова, Пиранделло, Бернарда Шоу и других, а также исполнил главные роли примерно в 40 кинофильмах.

В 1996-2000 годы был министром культуры Румынии.

Карамитру был среди лидеров выступлений против Чаушеску в Бухаресте в 1989 году. 22 декабря 1989 года он во главе колонны демонстрантов ворвался в здание Румынского телевидения и первым сообщил по национальному телеканалу о падении режима.

Фильмы,Бернард Шоу,
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