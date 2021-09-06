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Что смотреть в кино с 9 сентября

Мария Кимакович
1 час назад

Главные премьеры недели в подборке “Рамблера”.

Что смотреть в кино с 9 сентября
Фото: Кадр из фильма "Соври мне правду"Кадр из фильма "Соври мне правду"

“Соври мне правду”

Влюбленная пара проводит время вдвоем, подальше от людей, наслаждаясь обществом друг друга. Они не слишком давно вместе, но уверены, что вместе навсегда. Однако все меняется, когда внезапно к ним приезжает младшая сестра героини, а вслед за ней и ее бывший парень. Герои становятся заложниками страстей и желаний друг друга, а невинный флирт порождает яростную ревность. Опасные психологические игры грозят привести к ужасному финалу.

“Отчаянные аферистки”

ДжоДжо и Конни — лучшие подруги и домохозяйки. Их жизнь состоит из обычной повседневной рутины. Но им удается изменить свою жизнь, превратив при помощи собственной преступной схемы несколько купонов на еду в десятки миллионов долларов. Теперь у них есть все, что душа пожелает. Но парочка копов подозревают, что дело с подругами не чисто и делают все, чтобы их разоблачить.

“Злое”

Девушка по имени Мэдисон становится свидетельницей жестоких убийств. После этих ночных видений жизнь героини превращается в кошмар, поскольку на самом деле она видит в своих реалистичных снах будущие ужасные преступления. Получится ли у девушки их предотвратить?

“Дом на другой стороне”

Вдова по имени Бет остается одна в доме на берегу озера после смерти любимого мужа. По ночам ей начинают мерещиться странные вещи: она видит тени, слышит скрип пола и чувствует присутствие супруга в доме. Она готова поверить в то, что в доме творятся паранормальные вещи, но, разбирая вещи мужа, обнаруживает загадочные фотографии женщин, невероятно похожих на нее саму. Пытаясь докопаться до истины, Бет узнает страшную тайну, которую супруг от нее тщательно скрывал.

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