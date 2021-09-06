Что смотреть в кино с 9 сентября

Главные премьеры недели в подборке “Рамблера”.
Влюбленная пара проводит время вдвоем, подальше от людей, наслаждаясь обществом друг друга. Они не слишком давно вместе, но уверены, что вместе навсегда. Однако все меняется, когда внезапно к ним приезжает младшая сестра героини, а вслед за ней и ее бывший парень. Герои становятся заложниками страстей и желаний друг друга, а невинный флирт порождает яростную ревность. Опасные психологические игры грозят привести к ужасному финалу.
ДжоДжо и Конни — лучшие подруги и домохозяйки. Их жизнь состоит из обычной повседневной рутины. Но им удается изменить свою жизнь, превратив при помощи собственной преступной схемы несколько купонов на еду в десятки миллионов долларов. Теперь у них есть все, что душа пожелает. Но парочка копов подозревают, что дело с подругами не чисто и делают все, чтобы их разоблачить.
Девушка по имени Мэдисон становится свидетельницей жестоких убийств. После этих ночных видений жизнь героини превращается в кошмар, поскольку на самом деле она видит в своих реалистичных снах будущие ужасные преступления. Получится ли у девушки их предотвратить?
Вдова по имени Бет остается одна в доме на берегу озера после смерти любимого мужа. По ночам ей начинают мерещиться странные вещи: она видит тени, слышит скрип пола и чувствует присутствие супруга в доме. Она готова поверить в то, что в доме творятся паранормальные вещи, но, разбирая вещи мужа, обнаруживает загадочные фотографии женщин, невероятно похожих на нее саму. Пытаясь докопаться до истины, Бет узнает страшную тайну, которую супруг от нее тщательно скрывал.