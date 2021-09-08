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В МЧС сообщили, что Зиничев погиб, спасая режиссера Александра Мельника

ТАССиещё 9
5 часов назад

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, Мельник также погиб.

Замглавы МЧС России Андрей Гурович подчеркнул, что Зиничев совершил героический поступок и повел себя как настоящий спасатель.

"Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель. Совершил героический поступок, он так жил всю жизнь", - сказал Гурович в эфире телеканала "Россия-24".

Александр Мельник - российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, многие годы сотрудничал с МЧС России. Он известен по фильмам "Новая Земля" и "Территория". Мельник - лауреат премии "Ника", член Академии кинематографических искусств "Ника".

Фильмы,Новая Земля,Территория,Андрей Гурович,Евгений Зиничев,Александр Мельник,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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