В Okko эксклюзивно покажут «Манифест новой женственности» Ксении Зуевой

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, эксклюзивно покажет документальный фильм «Манифест новой женственности» Ксении Зуевой. Кинопроект создан совместно с санаторно-курортным комплексом Mriya Resort & SPA.

В основу документального фильма лягут истории сотен женщин по всей России. Кинопроект призван положить начало дискуссии о том, что такое женственность в современной России, есть ли у нее особый путь, и какой она представляется для самых разных женщин.

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Фильм будет состоять из монологов известных российских женщин разных профессий, а также ответов на вопрос «Что такое женственность?», оставленных пользователями соцсетей под хештегом проекта.

Наш фильм о том, что современная женственность может быть разной. Быть женственной сегодня — это значит быть собой. При этом можно заниматься всем, чем угодно — быть ученой, врачом, спортсменкой, музой, бизнесвумен, блогером, женой и мамой. Не важно, когда ты родилась и кто были твои родители. Главное — любить себя и следовать за мечтой

Ксения Зуева

Режиссер документального фильма «Манифест новой женственности»

Ксения Зуева, известная своими драмами «Близкие» и «Вмешательство», которые были отмечены номинациями на «Главный приз» открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в 2017 и 2020 годах, объединит высказывания героинь — лидеров мнений, достигших признания в самых разных областях — от бизнеса до искусства, в документальный фильм. Это будет Манифест, исследующий, что же такое современная женственность, но не претендующий на конечное знание, а создающий фокус для общественной дискуссии. Поэтому «Манифест новой женственности» объединит несколько видов искусств, чтобы создать разные воплощения концепции женственности.

Основой «Манифеста» станет фильм, в который войдут монологи известных актрис, чьи образы получают награды на международных кинофестивалях, а также врачей, спортсменок, блогеров и высказывания пользователей социальных сетей.

Кроме того, во время работы над «Манифестом новой женственности» ювелиры Сузанна Войт и Ксения Поднебесная создадут физические воплощения новой женственности — коллекции украшений.

Все эти объекты будут распроданы на благотворительном аукционе. Режиссерская версия фильма и специальные материалы от лидеров мнений, которые станут его героинями, будут доступны за донат. Все собранные средства будут пожертвованы на благотворительность.