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Актриса Джейми Ли Кертис получила «Золотого льва»

Мир24иещё 3
4 часа назад

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис получила почетную награду на Венецианском кинофестивале за важный вклад в кинематограф. Она унесла с собой статуэтку «Золотого льва», пишет издание Just Jared.

Почетного "Золотого льва" вручили Джейми Ли Кертис на Венецианском кинофестивале
Фото: Мир24Мир24

Церемония награждения состоялась в среду вечером (8 сентября) в Италии. Жюри присудило Кертис награду, отметив ее выдающиеся карьерные достижения.

62-летняя актриса рассказала на фестивале о новом фильме, в котором она сыграла одну из главных ролей – «Хэллоуин убивает». На широком экране в России он выйдет 21 октября.

Напомним, в июле этого года на Каннском кинофестивале 58-летняя актриса Джоди Фостер получила почетную «Золотую пальмовую ветвь».

Фильмы,Джейми Кертис,Джоди Фостер,
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