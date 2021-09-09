Почетного "Золотого льва" вручили Джейми Ли Кертис на Венецианском кинофестивале

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис получила почетную награду на Венецианском кинофестивале за важный вклад в кинематограф. Она унесла с собой статуэтку «Золотого льва», пишет издание Just Jared.

Фото: Мир24 Мир24

Церемония награждения состоялась в среду вечером (8 сентября) в Италии. Жюри присудило Кертис награду, отметив ее выдающиеся карьерные достижения.

62-летняя актриса рассказала на фестивале о новом фильме, в котором она сыграла одну из главных ролей – «Хэллоуин убивает». На широком экране в России он выйдет 21 октября.