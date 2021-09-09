$2,3 млрд: во сколько обошлись самые дорогие ошибки на съемках

Ошибки во время съемок неизбежны. Для того, чтобы их не было, на площадке работает большое количество операторов, режиссеров, постановщиков и продюсеров. Если у фильма большой бюджет, то все эти люди следят за том, чтобы работа была выполнена качественно и без ошибок.

Фото: Кадр из фильма "Игра престолов" Кадр из фильма "Игра престолов"

Иногда случаются форс-мажоры, ЧП, пересъемки и перерасходы. У кино есть разные источники финансирования, которые страдают, если на съемках была допущена ошибка. Гораздо хуже ситуация с киноляпами, так как их приходится быстро исправлять.

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В любом случае, подобные ошибки дают повод для дополнительного обсуждения фильма. Так он получает больше внимания в социальных сетях или просто среди определенной группы людей. А чем больше человек смотрит фильм, тем больше у него кассовые сборы, и все это покрывает различного рода затраты на киноляпы и ошибки. "Рамблер" собрал самые дорогие ошибки, которые случались в истории кино.

Стаканчик Starbucks, "Игра престолов"

Последний сезон сериала "Игра престолов" навел много шума среди поклонников. Он стал одним из самых дорогих по затратам на съемку, сюжет оставил у поклонников оригинального произведения вопросы, а еще операторы и монтажеры явно халтурили во время своей работы.

В этом сезоне было много киноляпов, но больше всего зрителям запомнился стаканчик кофейни Starbucks. Он оказался на столе во время пиршества в Винтерфелле, которое было показано в последней серии восьмого сезона. Создатели сериала быстро извинились и удалили этот кадр из сериала.

«Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай»

Несмотря на то, что этот кадр был удален, он вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Это принесло дополнительную популярность и бесплатную рекламу сети кофеен. По оценкам экспертов, этот киноляп позволил Starbucks заработать $2,3 миллиарда. Возможно, виновников такого продакт-плейсмент оштрафовали на такую же сумму.

Самое интересное, что позже выяснилось, что стаканчик принадлежит другой сети кофеен. Кто-то из зрителей подумал, что на столе стоит стаканчик из Starbucks, а другие даже не стали всматриваться.

Разрушенная съемочная площадка, "Апокалипсис сегодня"

Кадр из фильма "Апокалипсис сегодня"

Режиссер картины Фрэнсис Форд Копполла настоял на том, чтобы съемки проходили на Филиппинах. Сюжет картины разворачивается во время Вьетнамской войны, а зрителям показывают все ужасы этого действия.

На это был выделен дополнительный бюджет. Коппола надеялся на то, что в другой стране декорации для фильма будут ярче и сделают его атмосфернее. Возможно, он не ошибся, но его оплошность обошлась картине довольно дорого.

Когда съемочная группа уже была на Филиппинах, на страну обрушился тайфун. Он уничтожил все съемочные площадки, из-за чего все пришлось строить заново, а съемки фильма откладывались несколько раз.

Дополнительно на это ЧП пришлось потратить 1,5 миллиона долларов. В итоге режиссера даже не стали штрафовать, потому что кассовые сборы перекрыли все перерасходы на съемки фильма.

Замена актера, "Назад в будущее"

Кадр из фильма "Назад в будущее 2"

Сейчас в серии этих картин невозможно представить других актеров, кроме Майкла Джея Фокса и Кристофера Ллойда. Изначально роль Марти Макфлая хотели отдать Эрику Штольцу, так как Джей Фокс заявил, что не может участвовать в съемках.

После того, как режиссер отснял несколько смен со Штольцем, он понял, что этот актер не справится. В итоге продюсеры картины уговаривали Фокса на роль, и им это удалось.