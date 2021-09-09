Поклонники кино зачастую готовы многим пожертвовать, чтобы, например, получить автограф любимого артиста. А некоторые не жалеют денег на то, чтобы заполучить в свою домашнюю коллекцию не только клочок бумаги с подписью звезды, но и какие-либо вещи со съемок любимого фильма. Самые дорогие артефакты со съемочных площадок знаменитых кинолент, которые были куплены почитателями кинематографа, — в галерее “Рамблера”.

Aston Martin DB5, “Голдфингер”

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Впервые невероятный автомобиль Джеймса Бонда появился в фильме “Голдфингер” 1964 года и управлял им Шон Коннери. Aston Martin DB5 по праву завоевал титул самого знаменитого автомобиля в истории кино. А много лет спустя стал еще и самым дорогим: после продажи машины на аукционе в 2010 году. Автомобиль, укомплектованный пуленепробиваемыми панелями, сменным номером и мини-пулеметами, ушел с молотка за невероятную сумму в 4,6 миллиона долларов. Приобрел знаменитый Aston Martin DB5 состоятельный поклонник “бондианы”, пожелавший остаться неизвестным. Стоит отметить, что в планах продавцов киноавтомобиля было выручить за него не менее 5 миллионов долларов, но немного не дотянули.

DeLorean DMC-12, “Назад в будущее”

Для съемок трех фильмов о путешествиях во времени Марти Макфлая и доктора Брауна создатели фильма закупили шесть одинаковых автомобилей. До настоящего будущего, где удалось побывать героям Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда, а именно до 2015 года, смогли “дотянуть” лишь три автомобиля, принимавшие участие в съемках. Один DeLorean отправили в музей Universal Studios, расположенный в Голливуде, второй передали в филиал той же студии в Орландо, а третий выставили на аукцион. DeLorean DMC-12, сыгравший роль машины времени, был продан за 541 тысячу долларов, при том, что обычная стоимость этой модели составляла около 30 тысяч долларов.

Летающий автомобиль из мюзикла “Пиф-паф ой-ой-ой”

Несмотря на то, что автомобиль, представленный в фильме, выглядел весьма фантастично, он являлся вполне действующим транспортным средством. Правда, летать на самом деле создатели его “научить” не сумели. Но этот “недостаток” не помешал фантастической машине быть проданной на аукционе за весьма внушительную сумму в 805 тысяч долларов. Кстати, приобрел необычный автомобиль известный режиссер Питер Джексон, создатель оскароносной трилогии по роману Дж. Р.Р. Толкина “Властелин колец”.

Световой меч Люка Скайуокера, “Звездные войны”

Фантастическое оружие одного из главных героев знаменитой саги, которое стало одним из самых знаменитых в кино, было продано на аукционе в 2008 году за 240 тысяч долларов. Использовался этот меч в фильмах “Звездные войны: новая надежда” и “Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар”.

Маленькое черное платье Одри Хепберн, “Завтрак у Тиффани”

Знаменитый наряд актрисы был продан в 2006 году за 792 тысячи долларов на аукционе. При этом никто не рассчитывал, что за платье, созданное модным домом Givenchy, кто-то предложит более 100 тысяч долларов. Стоит, кстати, принять во внимание тот факт, что на самом деле Одри Хепберн не носила это черное платье, снимаясь в фильме (наряд, увы, был утерян), актриса надевала его на съемки афиш и промоматериалов к киноленте.

Платье Элизы, “Моя прекрасная леди”

Еще один наряд Одри Хепберн, который удалось продать за большие деньги. В 2011 году прекрасное белое платье, в котором снималась актриса, выставили на аукционе по стартовой цене в 100 тысяч долларов. В итоге, к всеобщему изумлению, наряд Хепберн из “Моей прекрасной леди” был продан за 4,55 миллиона долларов. Платье Элизы стало одним из самых дорогих нарядов в истории кинематографа.

Платье Мэрилин Монро, “Зуд седьмого года”

Ну а самым дорогим нарядом из кино, который когда-либо был куплен поклонниками, стало знаменитое платье Мэрилин Монро. В 2011 году на аукционе в Лос-Анджелесе оно было продано за 4,6 миллиона долларов.

Экзоскелет, “Терминатор-2: Судный день”