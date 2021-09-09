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Рэпер Oxxxymiron снялся в фильме Серебренникова

Даша Краснова
4 часа назад

В сеть слили черновую версию нового фильма Кирилла Серебренникова под рабочим названием «Жена Чайковского».

Рэпер Oxxxymiron снялся в фильме Серебренникова
Фото: @norimyxxxo@norimyxxxo

На YouTube появился фрагмент ленты с участием рэпера Oxxxymiron (прим. ред. настоязее имя Мирон Федоров). Однако ролик быстро заблокировали.

кадр из видео

В отрывке супруга композитора Антонина Милюкова встречается с двумя мужчинами, которые могут быть врачами Петра Чайковского. Роль одного из докторов как риз и исполнил Oxxxymiron.

Известно, что главную героиню сыграла звезда сериала «Чики» Алена Михайлова.

Ранее стало известно, что фильм Серебренникова покажут в 15-ти странах и более.

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