Рэпер Oxxxymiron снялся в фильме Серебренникова

На YouTube появился фрагмент ленты с участием рэпера Oxxxymiron (прим. ред. настоязее имя Мирон Федоров ). Однако ролик быстро заблокировали.

В отрывке супруга композитора Антонина Милюкова встречается с двумя мужчинами, которые могут быть врачами Петра Чайковского. Роль одного из докторов как риз и исполнил Oxxxymiron.