Рэпер Oxxxymiron снялся в фильме Серебренникова

В сеть слили черновую версию нового фильма Кирилла Серебренникова под рабочим названием «Жена Чайковского».
На YouTube появился фрагмент ленты с участием рэпера Oxxxymiron (прим. ред. настоязее имя Мирон Федоров). Однако ролик быстро заблокировали.
В отрывке супруга композитора Антонина Милюкова встречается с двумя мужчинами, которые могут быть врачами Петра Чайковского. Роль одного из докторов как риз и исполнил Oxxxymiron.
Известно, что главную героиню сыграла звезда сериала «Чики» Алена Михайлова.
Ранее стало известно, что фильм Серебренникова покажут в 15-ти странах и более.