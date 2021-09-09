$12,5 млн.: как танец Деми Мур стал самым дорогим в кино

Этот фильм сделал и без того уже известную Деми Мур одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, однако вместе с этим оказался одним из самых провальных в ее карьере. Картина при этом стала одной из визитных карточек Деми Мур, а ее танец у шеста назвали самым дорогим в истории кино. О том как и почему это произошло, рассказывает "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма "Стриптиз" Кадр из фильма "Стриптиз"

“Стриптиз” не был первым фильмом, в котором Деми Мур пришлось обнажиться: актриса уже делала это и раньше. Но ради съемок ей все же пришлось пойти на некоторые жертвы. Чтобы сыграть главную роль в картине, актрисе пришлось кое-что в себе изменить. Чтобы полностью соответствовать образу стриптизерши, Деми пошла на липосакцию, откачав лишний жир, а также увеличила грудь. Кроме того, актриса села на специальной диете, в которой был предусмотрен отказ от пищи животного происхождения, тщательно следила за своим питанием, занималась бегом и стала поклонницей йоги, проводя много времени за выполнением различных асан.

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Новый облик звезды анонсировали довольно часто еще во время рекламной кампании фильма. “Стриптиз” уже поэтому вызывал интерес у зрителей задолго до выхода на экраны.

Подготовка к фильму не ограничилась лишь этим. По сценарию Деми было необходимо исполнить горячий танец. Два личных тренера и восемь ассистентов помогали актрисе постигать технику движений в стриптизе, а на первую его репетицию пришло посмотреть столько людей, что клуб, где проходили съемки сцены, еле вместил всех желающих.

Рекламная компания фильма была огромной. Само имя Деми Мур вкупе с ее новым образом и анонсом горячего танца в исполнении актрисы уже грозили "порвать" все рекорды по сборам. Но, к удивлению многих, случилось все совершенно иначе.

Интересно, что режиссер Эндрю Бергман решил снять “Стриптиз” после выхода и провала картины Пола Верховена “Шоугерлз”, который критики буквально разорвали в клочья. Бергман был уверен, что у него получится снять настоящую драму про индустрию. Но, увы, переубедить критиков режиссеру не удалось.

Несмотря на то, что само появление Деми Мур на экране должно было обеспечить фильму успех, он неожиданно был признан одним из самых неудачных работ в карьере актрисы и стал шестикратным обладателем "Золотой малины" (в категориях «Худший фильм», «Худшая актриса», «Худший режиссер», «Худший сценарий», «Худшая песня», «Худшая экранная пара»). А в 2000 году "Стриптиз" вошел в список номинантов на "Худший фильм десятилетия".

Кстати, танец на шесте, исполненный актрисой, тоже не оценили по достоинству. Критики отмечали, что танцы звезды "напоминают утреннюю гимнастику домохозяйки".

Тем не менее, в историю кинематографа эта "гимнастика" вошла как самый дорогой танец в кино. Такое “звание” танец получил из-за неслыханного по меркам 1996 года (когда вышел фильм), гонорара за роль: 12,5 миллионов долларов заплатили создатели фильма Деми Мур за ее работу в “Стриптизе”.