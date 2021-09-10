3 фильма и один сериал, которые раскололи россиян на два лагеря

Кинематограф уже сто лет остается для россиян «важнейшим из искусств», хотя в последнее десятилетие его активно теснит телевидение. Каждая заметная картина вызывает ожесточенные споры в социальных сетях и на тематических форумах. Иногда возмущает сама тема, иногда режиссерское видение. Тот факт, что обсуждение любого яркого фильма в конце концов сводится к исторической и политической дискуссии лучше всего доказывает, что кинолента все еще считается выразителем народного культурного кода, а не просто развлечением.

Фото: Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»

Но фестивальные и прокатные хиты редко пересекаются друг с другом. Пока российские критики взахлеб обсуждают очередной авторский шедевр, обычный зритель проходит мимо. Разумеется, есть исключения. Поэтому «Рамблер» собрал четыре картины и один сериал, которые так или иначе затонули все российское общество и спровоцировали немало интернет-битв. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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«Горько!» (2013)

Обозначенный пунктиром конфликт поколений в декорациях разудалой южной свадьбы. Журналист Роман (Егор Корешков) и сотрудница газовой компании Наташа (Юлия Александрова) мечтают о стильном торжестве в европейском духе. Отчим Наташи (Ян Цапник), чиновник городской администрации, оплачивает праздник дочери, но собирается устроить традиционную свадьбу с конкурсами и толпой малознакомых родственников и друзей. В конце концов решено провести два мероприятия, но внезапно два праздника сливаются в один с непредсказуемыми последствиями для всех.

Фильм Жоры Крыжовникова, снятый в жанре псевдодокументалистики, позиционировался как народная комедия, в которой каждый зритель узнает себя. Но отражение в зеркале обрадовало не всех — одни посмеялись, другие обиделись, а некоторые и вовсе посчитал показанное неубедительным.

Кадр из фильма «Горько!»

Исмаил Иман: «"Горько!" режиссера Жора Крыжовникова - хорошее кино. Совсем не злое, доброе, смешное, трогательное. Пример того, что кино о людях, у которых совсем нет вкуса, можно сделать со вкусом».

Снежный Барс1988: «Я считаю, что те, кому фильм не понравился, просто не поняли, о чем он, оценивают его как обычную глупую комедию. Они просто не видели того, что было на самом деле, в глубинке, не в столицах. Даже в Подмосковье, где я родился и живу. Они привыкли к своей размеренной жизни, и потому не могут представить, что все, что было показано в фильме — было на самом деле. Да, такие неумные люди. Да, такие неловкие и глупые ситуации. Да, такие подчас глупые и злобные шутки. Сцена знакомства родителей жениха и невесты просто великолепна. Я видел подобных людей в реальной жизни».

Марсия: «Фильм отличный. Люблю и высоко ценю отечественное кино, можно найти при желании удачные ромкомы и ситкомы, но приключенческие комедии удаются нашим плохо. Со времен молодого Гайдая можно сказать не удаются совсем, юмористические таланты страны разбрелись по скетч-шоу и прочим малым формам. Здесь же наконец-то смешной полный метр, с внятным сценарием и улётными персонажами. Эпизоды можно растаскивать на видеоцитаты, что уже и делается».

Флаура: «За всё время фильма персонажи только и делают, что нажираются как свиньи, непотребно себя ведут и отпускают неостроумные шутки. Такое ощущение, что в этом фильме собраны все стереотипы о русской свадьбе: нелепые конкурсы, эстрадные, порядком надоевшие песни, пьяный тамада, глупые тосты и алкоголь...Неужели на подавляющем большинстве свадеб происходит подобное? Мне в моей жизни довелось побывать на трёх свадьбах, и ни одна из них не была похожа на это безобразие. Поэтому после просмотра этой картины даже замуж выходить расхотелось».

Маккена: «Когда смотришь гайдаевский «Не может быть» третья новелла «Свадебное происшествие" или Чеховскую «Свадьбу» с Гариным, то понимаешь, что это и есть тот самый лёгкий юмор, который можно без конца смотреть. Авторы фильма «Горько» состряпали своё творение в стиле черного, как они понимают, юмора, а получилась просто пошлятина в стиле «Комедийного Клуба».

«Левиафан» (2014)

Режиссер Андрей Звягинцев регулярно делает фестивальные кинохиты, но в «Левиафане» он заходит на территорию социальной драмы с элементами притчи. Автослесарь Николай (Алексей Серебряков) находится в конфликте с мэром города (Роман Мадянов), который хочет отобрать землю, где стоит дом Николая. На помощь Николаю приезжает друг, столичный адвокат Дмитрий (Владимир Вдовиченков) с компроматом на наглого хозяина города. Однако мощь многоголового левиафана — мэр, судья, прокурор, начальник полиции и архиерей — подавляет все попытки протеста, впрочем, весьма бестолковые. Неистово пьющий и буйный Николай своим поведением лишь осложняет процесс борьбы, его задерганная жена Лилия (Елена Лядова) изменяет ему с другом Дмитрием. Как и положено в русской социальной драме, все заканчивается плохо и без всякой надежды на светлое будущее.

Кадр из фильма «Левиафан»

Защитники настаивали на документальной правде фильма, приравнивая его к политическому заявлению. Противники картины обвинили режиссера в сомнительной драматургии и очернении российской действительности в угоду либеральной интеллигенции. «Золотой глобус» и номинация на «Оскар» подогрели дискуссию. Некоторые зрители сразу решили, что такое внимание западных критиков вызвано лишь его «антироссийской» направленностью. Другие отметили, что главная проблема фильма — невозможность сопереживать несимпатичному главному герою и отсутствие положительных героев в принципе.

Диодор Ларионов: «Недосказанность в фильме только видимая. Мне кажется, фильм пробуждает веру. Веру в совесть, веру в святость, веру в чистоту души. Веру в Бога. Драма, раскрытая в фильме, только кажется личной или социальной. На самом деле это универсальная драма, в которой обнажаются исконные для человеческой души противоречия, свидетельствующие о возложенном на неё бремени выбора между добром и злом».

Светлана Пиманова: «Многогранный, многоплановый, честный, жесткий, смелый и выворачивающий тебя на изнанку. После этого фильма мир точно поделится на своих и чужих. Роман Мадянов так точно сыграл мэра, что может баллотироваться».

Алекс: «Левиафан – это настоящая сатира и ядовитый плевок в сторону государственных органов, церкви, правительственного аппарата и самого современного общества. Не просто фильм, а настоящая притча и произведение искусства как такового, которое даёт надежду на то, что российский кинематограф не обречен и в «правильных руках», он может возродится и стать даже лучше. Так как это одна из лучших современности, который действительно заставляет задуматься о многом».

Альтаир: «В «Левиафане» нет хороших людей - все аморальные, безвольные алкоголики, а власть само воплощение зла и волнуют её только положительные результаты выборов. И показаны проблемы современной России не как реальность, а как нечто извращённое и утрированное... Пытаясь создать злободневный и острый фильм и заставить задуматься о проблемах, Звягинцев снял не смешную пародию на реалии сегодняшней России и вместо того, чтобы поразмыслить о положении дел в стране, зритель поймёт — сопротивляться бесполезно, ничего хорошего никогда не было и не будет».

Денис Юрьев: «Пресловутый маленький человек у Звягинцева так и вовсе судя по всему заслуживает своего звания. Он колотит жену, пьет водку словно светская львица из горла бутылки, а на жизнь смотрит с простой позиции «за что же мне это все, Господи?»...Звягинцевский маленький человек мерзок, эгоистичен и не желает расти над собой. Он сидит в куче ******, и, как кажется, только рад этому. Тогда почему по мнению режиссера мы должны его жалеть? Только потому, что все вокруг него еще большие сволочи?»

«Матильда»(2017)

Историческая мелодрама Алексея Учителя еще до премьеры вызвала бурную реакцию со стороны определенной части общества. Дело дошло до обращения в Генпрокуратуру РФ, угроз съемочной группе и поджогов кинотеатров. Фильм рассказывает об истории любви наследника российского престола Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской. Любопытно, что реальная связь цесаревича и танцовщицы в самой империи прошла практически незамеченной и никакого ажиотажа не вызвала. Православные активисты обвинили режиссера в оскорблении чести и памяти канонизированного Николая II и чувств верующих. Историки сдержанно указывали на недочеты и сомнительную трактовку фактов.

Кадр из фильма «Матильда»

Виктор Лисовский: «Заходя в зал, я не мог и предположить, что фильм вызовет у меня такое большое количество положительных эмоций. Конечно есть и минусы, и их не мало. Здесь можно и задаться вопросом к правдоподобности некоторых сцен, можно бесконечно плеваться в сторону тайных отношений императора Николая, а можно просто смотреть красивый, интересный фильм и получать удовольствие. Выбор как всегда за вами, за зрителями. А мне фильм понравился, лично для меня плюсов гораздо больше чем минусов. И они намного сильнее».

Миша Семенов: «В «Матильде» подкупает то, что она раскрывает события исторического масштаба путем рассказа о романтической связи Николая Второго с балериной Кшесинской. Как бы некоторые из нас не хотели приписать этот состоявшийся факт к бездарному вымыслу, фильм недвусмысленно дает понять нам, что между царем и артисткой на самом деле происходили крепкие отношения, которые могли завести историю Российской империи в непроходимые дебри, но понимание ответственности в конце концов возобладало над импульсивностью».

Александр Пятикоп: «Посмотрел фильм «Матильда», мастерски сделанный Алексеем Учителем. Для меня это нечто среднее по жанру между мелодрамой и драмой. Премьера не о Матильде Кшесинской а о том, что жизнь ставит любого человека перед выбором, даже наследника престола. О долге и чувствах, нравах и личной позиции человека. Наверное, о неготовности Николая ll быть государем. Фильм с легкой эротикой, не пошлый, сделан по европейским и американским лекалам, современный, динамичный и в то же время тягучий. Не увидел ничего кощунственного. Фильм о православных традициях в вере. "Матильда" вызывает целый комплекс чувств. Слишком много было шума, искусственной полемики в обществе».

Александр Созонов: «Матильда. Спасибо за фильм и за труд. Но, кто пойдёт не ждите исторической правды и логики. Это очень сильно сказка».

Анастасия Куприевич: «Очередной раз я убедилась, что никакой бюджет не может скрыть пустоту содержимого. После просмотра я почувствовала себя обманутой, наверное, так ощущают себя мужчины. Привел домой роскошную женщину, она раздевается: снимает шубу из собольих мехов, скидывает туфли на высоком каблуке, расстегивает красивое платье, стягивает чулки, распускает волосы, смывает косметику, сбрасывает бюстгальтер с push-up и вот перед ним жуткая, престарелая дама».

Илья Казаков: «Матильда - ужасная халтура. Страсти по ней были куда жарче. Ну хоть посмеялся».

Екатерина Рождественская: «Должна признать, так долго и мучительно ожидаемая Матильда Феликсовна не сделала моего дня. Как говорится, не моё. Но я не критик, чтоб с умным видом расписывать и анализировать, что да почему, просто ощущения. Главное ощущение, что ты, как муха, попала в варенье и никак не можешь оттуда, из розетки этой гарднеровской, вылезти. Всё какое-то фотошопно-приторное, варьетеобразное, пародийное, что ли, как в слишком затянувшемся клипе».

«Зулейха открывает глаза» (2019)

Экранизация бестселлера Гузель Яхиной о тяжелой судьбе молодой татарки в тридцатые годы. Мужа Зулейхи Муртазу (Рамиль Сабитов) убивают, а ее отправляют в Сибирь вместе с другими ссыльными. В тайге они сражаются за жизнь с природой и всесильным государством, а Зулейха учится любить и прощать даже врага. Одни зрители обвинили и книгу, и сериал в клевете на советский строй, другие, в основном представители татарской общественности, увидели в ней намеренное искажение татарской культуры и обычаев.

Каролина2015: « В фильме мало ненависти, почти нет, а есть бесконечное терпение и одиночество татарской женщины. А её страдание и боль мы видим только в её глазах. Сериал смотрится буквально на одном дыхании и почему-то не хочется расставаться с его героями. Остаются в памяти их лица и поступки. Возникает чувство породненности и глубокой печали от безысходности перенесенных людьми испытаний, которым их подвергли большевики».

Старый дед: «Сериал для умных людей, для тех, кто знает и ценит историю своей страны, кто понимает, что нужно иногда говорить и об тёмной стороне своего прошлого, дабы в будущем не погибнуть от своих же собственных ошибок...В общем и целом фильм хороший. Фильм, который создан не для того, чтобы очернить историю нашей Родины, а для того, чтобы не повторять ошибок своего прошлого, чтобы в будущем жить по законам развитой страны, а не под пятой тиранов своей же земли. И да, раскулачивания и депортации - это всё исторические факты... Как и страшнейший голод в СССР вначале 30-х годов. Так что, давайте будем объективны, рациональны в своём мышлении и понимании того, что если были ужасы в том же СССР, то и значит, что мы не должны про них забывать, а должны наоборот помнить».

Ирина Сухарева: «Фильм прекрасный, правдивый, также как и книга. Непонятно, чем возмущены некоторые особи? Не было коллективизации, репрессий и прочего ужаса? Татар не раскулачивали? Это псевдопатриоты России, вопящие, что фильм - антисоветчина. Мы сейчас живём не при советской власти, нечего ностальгировать по советам. Мы должны помнить и знать про ужасы, которые, безусловно, имели место быть при советской власти, чтобы никогда этого не повторилось. Огромное спасибо всем создателям фильма и актерам

Семен 1986: «Заказ мерзко показать поголовно злых, бездушных чекистов и как ужасен был сталинский режим. Усилить вражду между народами, которые веками жили дружно вместе. Такое можно сделать только на заказ. Нормальное искусство не может быть всё настолько одноцветным и примитивным. Всегда должны быть какие-то оттенки. Наверное левые движения уже нельзя игнорировать совсем».

Алина: «Ничего выдающегося. Всё это добро видели не раз, не два и не десять. Собственно только так и снимают. Тридцать лет прошло с распада Союза, а креаклы все кормят нас своими неполживыми историями из разряда «ставь лайк, если тоже был расстрелян в ГУЛАГе», и «Полстраны сидело, другая половина охраняла». Цель всегда одна. Опорочить прошлое».