Четыре фильма для двоих, которые скрасят вечер

После сложного рабочего дня иногда просто необходимо расслабиться и настроиться на домашнюю волну. Особенно, если речь идет о паре. Интересный фильм и один плед на двоих помогут вспомнить друг о друге, отрешиться от повседневной суеты, вместе посмеяться и погрустить. «Рамблер» собрал несколько кинолент, которые стоит посмотреть перед сном.

Фото: Кадр из фильма "Светская жизнь" Кадр из фильма "Светская жизнь"

«Реальная любовь»

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Нестареющая классика от Ричарда Кёртиса. Универсальный фильм, который можно смотреть в любое время года, а не только в канун Нового года. В картине — девять совершенно разных историй, изящно переплетенных друг с другом. В героях легко узнать своих себя, своих друзей, родственников и коллег. Узнать, понять и посочувствовать даже тем, кто несимпатичен. Переживший свою славу старый рокер Билли (Билл Найи) пытается вернуться в хит-парад с ремейком старого хита. Марк (Эндрю Линкольн) организовывает свадьбу лучшего друга Питера (Чиветел Эджиофор) и прячет за напускной холодностью свою влюбленность в невесту друга Джульет (Кира Найтли). Писатель Джейми (Колин Ферт) обнаруживает, что жену ему изменяет и уезжает, чтобы справиться с болью и написать новый роман. Встреча с молодой горничной помогает ему забыть о неверности жены. Дэниэл (Лиам Нисон) переживает смерть супруги и пытается наладить отношения с пасынком. Строгий босс Гарри (Алан Рикман) флиртует с секретаршей, пока его жена Карен (Эмма Томпсон) взвалила на себя заботу о детях. А брат Карен Дэвид (Хью Грант), новый премьер-министр Великобритании, неожиданно влюбляется в секретаршу Натали (Мартина Маккатчен) и демонстрирует непривычную для своих соратников жесткость на переговорах с президентом США. И так далее. Кёртис мог снять девять фильмов, но сделал один — на все времена.

«Мой парень — псих»

Блестящий дуэт Брэдли Купера и Дженнифер Лоуренс. Бывший учитель Пэт после лечения в психиатрической клинике возвращается в отчий дом. Он мечтает помириться с женой Никки, но не может к ней приближаться по решению суда. Общие друзья знакомят его с Тиффани, которая также переживает не лучшие времена. Она недавно потеряла мужа и тоже проходила курс лечения. Эксцентричная девушка обещает, что передаст Никки письмо Пэта, если он выступит вместе с ней на танцевальном конкурсе. Через несколько дней он получает ответ жены, но накануне соревнования понимает, что его написала Тиффани. Тем не менее, Пэт и Тиффани все-таки танцуют — не ради победы, но для того, чтобы почувствовать себя живыми и понять, что они смогут жить дальше, любить и снова стать счастливыми.

«Светская жизнь»

Мелодрама в стиле ретро от Вуди Аллена. Режиссер как всегда рассказывает о себе и эпохе детства — тридцатых годах. Бобби (Джесси Айзенберг)— отпрыск типичной еврейской семьи из Бруклина. Его сестра работает учительницей, а брат Бен курирует ночной клуб и промышляет аферами. В надежде на блестящие перспективы Бобби покидает любимый Нью-Йорк и уезжает в Лос-Анджелес, где живет его дядя Фил, влиятельный кинопродюсер. Тот с неохотой дает ему место ассистента и просит свою очаровательную секретаршу Вонни (Кристен Стюарт) помочь влиться в местное светское общество. Молодые люди сближаются, но в последний момент Вонни отстраняется, объявив, что у нее уже есть мужчина. Удрученный Бобби узнает, что его соперник — это сам Фил. Он возвращается домой, становится совладельцем ночного клуба, женится на красивой женщине, но однажды Вонни и Фил приезжают в Нью-Йорк. Старое чувство оживает, однако Бобби с горечью видит, что Вонни уже не та непосредственная девушка, какой она была в дни их знакомства. Теперь она слишком похожа на тех светских львиц, которых когда-то высмеивала. Оба отчетливо понимают, что они упустили свой шанс.

Кадр из фильма "Она"

«Она»