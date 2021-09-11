Умер актер Майкл Константин

Американский актер Майкл Константин умер в возрасте 94 лет. Константин был известен, прежде всего, по роли главы семейства в комедии "Моя большая греческая свадьба", сообщает телеканал "360". Агент актера рассказала, что он скончался еще 31 августа после долгой болезни. Майкл Константин, чье настоящее имя — Константин Иоаннидис, родился 22 мая 1927 года в Пенсильвании, в городе Рединг. Его семья — выходцы из Греции. Константин начал свою карьеру в середине 1950-х в Нью-Йорке. Он играл в бродвейских постановках. Одна из них — спектакль о жизни Хелен Келлер "Сотворившая чудо". Первый фильм с его участием — "Последняя миля" — вышел в 1959 году. Он снимался в теледраме "Беглец", а также в сериалах "Частный детектив Магнум", "Сумеречная зона", "Перри Мейсон", "За гранью возможного", "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Закон и порядок", "Детектив Раш", "Комната 222". За нее он получил премию "Эмми". Большую известность Константину принесла роль Гаса Портокалоса в "Моей большой греческой свадьбе". Также он снялся в фильме с Николь Кидман под названием "Моя жизнь". Кроме того, он принял участие в экранизации книги Стивена Кинга "Худеющий", где сыграл Тадзу Лемпке.