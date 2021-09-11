Мороз по коже: триллеры про маньяков, основанные на реальных событиях

Фото: Peopletalk Peopletalk

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Иногда заголовки СМИ заставляют волосы на голове вставать дыбом – настолько ужасающие истории становятся центром внимания прессы и читателей. Порой даже кажется, что такого не может быть и все это больная фантазия режиссеров. Последним в таких ситуациях даже придумывать ничего не надо, они просто берут в основу сюжеты трагедий.

Рассказываем о лучших триллерах про маньяков, основанных на реальных событиях!

Кливлендские пленницы (2015)

Житель Кливленда Ариель Кастро похитил трех девушек 21, 17 и 14 лет, запер их в своем доме и держал в рабстве 11 лет. Одна из пленниц за время заточения даже родила от маньяка дочь. В основу легла шокирующая история, случившаяся в 2002 году, когда водитель школьного автобуса похитил несчастных, которые к тому же были с ним знакомы, хоть и шапочно.

Невероятное (2019)

18-летняя девушка заявляет в полицию об изнасиловании в ее же собственном доме. Однако никаких улик блюстители закона не находят и отказываются верить девушке, считая, что ей это просто приснилось. Правда, через два года в городе начинают происходить похожие преступления. Сериал основан на событиях, развернувшихся в 2008 году в американском городке Линнвуд, описанных в статье «Невероятная история изнасилования», которая, к слову, была отмечена Пулитцеровской премией.

3096 дней (2013)

История 10-летней австрийской девочки Наташи Кампуш, которую в 1998 году похитил техник, запер в своем доме и держал в плену больше восьми лет.

Чикатило (2021)

Скромный учитель литературы и примерный семьянин убивает детей и женщин. Расследование жутких преступлений растянулось на десятилетие, потому что органы полиции никак не могли связать все убийства в одну цепочку, а маньяк был хитер и осторожен.

Монстр (2003)

Проститутка в исполнении Шарлиз Терон (которую невозможно узнать в гриме) убивает своих клиентов. На счету реальной героини этой шокирующей истории Эйлин Уорнос семь убийств, и это первая женщина – серийная убийца в США. Все преступления она списывала на самооборону – якобы клиенты пытались ее изнасиловать, а она просто защищалась.

Красивый, плохой, злой (2018)

Очаровательный Зак Эфрон в роли серийного убийцы, насильника, некрофила и похитителя людей Теда Банди, действовавшего в 70-е в разных штатах Америки. До казни на электрическом стуле 24 января 1989-го он признался в 30 убийствах, но, по данным некоторых источников, число его жертв может превышать сотню человек. Удивительно, но все эти годы он жил с девушкой по имени Лиз, которую действительно любил.

Так сказал Чарли (2018)

Историю девушек, которые совершали преступления под влиянием основателя секты «Семья» Чарльза Менсона, рассказывает молодой аспирант. Последовательницы маньяка были готовы на любые преступления, лишь бы получить одобрение своего главаря.

Красавицы и чудовища (2012)

Американку корейского происхождения похищают и сдают в сексуальное рабство. Девушка вынуждена отчаянно сражаться и даже объединиться с похитителями, чтобы спастись. Сценаристы вдохновились жизнью Чонг Ким, о реальной истории которой написали в 90-х годах в газетах. Конечно, маньяка, как такового, в жизни Ким не было, но кровь все равно стынет в жилах, да и история достоверная.

Воспоминания об убийстве (2003)

Фильм рассказывает о том, как 1986 году в провинциальном городе начинается серия извращенных убийств. Детективы всеми правдами и неправдами пытаются найти убийцу, точнее, заставить хоть кого-то признаться в преступлениях.

Волчья яма (2004)

Студенты приезжают в Австралию, чтобы посетить местную достопримечательность – метеоритный кратер под названием «Волчья яма», и натыкаются на местного жителя, который берется им помочь, видя неисправность их машины. Только вот человек оказывается вовсе не сердобольным спасителем, а маньяком. История списана с убийцы Айвана Милата, орудовавшего в середине 90-х и убившего семь туристов.

Палач Дамер (2002)

Молодой Джереми Реннер в роли Джеффри Дамера – «Милоукского монстра», жертвами которого стали 17 молодых парней и мужчин в период между 1978 и 1991 годами: трупы жертв он насиловал и употреблял в пищу. Суд приговорил Джеффри к 15 пожизненным срокам, но отбывать их долго ему не пришлось: в 1994-м его убили в тюрьме.

Зодиак (2007)