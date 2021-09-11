На любой вкус: лучшие фильмы для приятного вечера

Как приятно субботним вечером включить телевизор, взять чашку душистого чая и погрузиться в атмосферу качественного кино. Но даже настоящие киноманы иногда не знают, что посмотреть и долго листают рейтинги и топ-листы фильмов в соцсетях. Чтобы такого не случилось с вами, "Рамблер" собрал достойные кинокартины на любой вкус.

Фото: Кадр из фильма "Полночь в Париже" Кадр из фильма "Полночь в Париже"

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Если хочется вдохновения...

«Полночь в Париже»

Кадр из фильма "Полночь в Париже"

Поэтическое объяснение в любви французской столице от Вуди Аллена. Мечтатель Гил Пендер (Оуэн Уилсон) вместе с практичной невестой Инес (Рэйчел Макадамс) приезжает в Париж, чтобы встретиться с ее родителями. Гил грезит о Париже под дождем, пока Инес посещает мебельные салоны и общается со старым другом Полом. Гил хочет заняться своим романом, но для этого ему нужно на некоторое время отказаться от написания прибыльных сценариев. Инес не в восторге от такой перспективы. Однажды Гил случайно перемещается в свою любимую эпоху — двадцатые годы. В Париже прошлого он встречается со своими литературными кумирами и прекрасной натурщицей Пикассо. Так Гил обретает второе дыхание и понимает, чего же он на самом деле хочет.

Если нужна мотивация...

«В погоне за счастьем»

Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

Отец-одиночка пытается совместить воспитание пятилетнего сына и получить работу на Уолл-стрит. Реальная история о том, как хронический неудачник прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Главные роли исполнили Уилл Смит и его сын Джейден.

Если не верите в судьбу...

«Интуиция»

Кадр из фильма "Интуиция"

Сара (Кейт Бекинсейл) и Джонатан (Джон Кьюсак) сталкиваются друг с другом в Нью-Йорке в канун Рождества, когда пытаются купить одну пару перчаток в магазине. Почувствовав обоюдную симпатию, они проводят вместе вечер, хотя у каждого есть партнер. Джонатан предлагает обменяться телефонами, но Сара отказывается, так как уверена: если они предназначены друг другу, то судьба вновь сведет их вместе. Так как встреча героев происходит в 1994 году, когда интернет еще не объединил людей мира в одно пространство, такое решение девушки кажется смелым и безнадежным. Сара записывает свой номер на обложке книги, Джонатан — на пятидолларовой купюре. Через семь лет герои вновь оказываются в Нью-Йорке, причем каждый собирается вступить в брак. Джонатан получает в подарок от своей невесты книгу с тем самым номером Сары. Он понимает, что судьба сказала свое слово и начинает действовать.

Если боитесь старости...

"Пока не сыграл в ящик"

Кадр из фильма "Пока не сыграл в ящик"

В больнице двое мужчин, миллиардер и автомеханик, узнают страшный диагноз, и понимают, что у них осталось совсем немного времени. И тогда они решают объединиться и провести остаток жизни как можно веселее и получить от нее все. Их ждут, гонки, прыжки на парашютах, сафари и, конечно, семейные проблемы, которые им необходимо успеть решить.

Если нравится кино о безумцах...

«Остров проклятых»

Кадр из фильма "Остров Проклятых"

Судебный пристав, приехавший на остров для расследования, оказывается заложником клиники для умалишенных преступников. Финал триллера Мартина Скорсезе удивит даже бывалого поклонника детективов. Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо и Марк Руффало.

Если хочется осенней чувственности...

«Сладкий ноябрь»

Кадр из фильма "Сладкий ноябрь"