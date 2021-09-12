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Победителем Венецианского фестиваля стала картина "Событие"

Мария Иглина
2 часа назад

Награда "Золотой лев" — главная премия 78-го Венецианского фестиваля — была присвоена французскому автору кинокартины "Событие" Одри Диван. Об этом сообщает газета "Известия".

Победителем Венецианского фестиваля стала картина "Событие"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сюжету, студентка колледжа из Франции, которая внезапно забеременела, и ее перспективное будущее оказалось под угрозой. Героиня пытается сделать аборт в стране, где это запрещено.

А обладателем премии "Серебряный лев" стал итальянский кинорежиссер Паоло Соррентино с кинематографическим произведением "Рука Бога". В общей сложности на Венецианском фестивале был представлен 21 фильм.

Некоторое время назад также была объявлена дата премьеры фильма "Русалочка".

Фильмы,Русалочка,Паоло Соррентино,
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